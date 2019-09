De oficio, Fiscalía puede actuar en oferta de abortivos

OJO. El Misoprostol es de uso hospitalario solo en algunos casos. La comercialización está prohibida.

CIFRAS. En el 2012 se registraron más de 30.000 abortos inducidos en los hospitales en todo el país.

Ante la serie de ofertas indiscriminadas de Cytotec y de servicios para abortar que se publican en las redes sociales y en páginas de internet, ofrecimientos que son ilegales según las leyes, la Fiscalía puede intervenir de oficio, sostiene la abogada penalista Cecilia Pérez Rivas.

“Si es que la Fiscalía tiene conocimiento por cualquier medio fehaciente tiene que intervenir. No necesariamente a través de una denuncia porque es un delito de acción penal pública. Al no ser un delito de acción penal privada o instancia de parte, no es necesario que alguien haga una denuncia formal, si es que ellos tienen la información tienen que intervenir de oficio por el principio de legalidad procesal”.

Una investigación de ÚH encontró una serie de ofrecimientos de abortos y de ofertas de píldoras abortivas como el Misoprostol, más conocido por su nombre comercial de Cytotec, que operan en las redes de manera clandestina.

“El aborto en sí está penado por ley. No se puede ofrecer como servicio algo que es considerado delito. Hay circunstancias en las cuales la ley permite, como por ejemplo si está en riesgo entre la vida de la madre y el hijo, la ley le autoriza al médico a optar por la vida de la madre. En el caso de que eso no exista está penado por ley. Es un delito y tiene penas privativas de libertad”, explicó.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en la resolución Nº 471 del año 2016, reglamenta la utilización, control y manejo del principio activo Misoprostol en los servicios de salud. Establece que el uso sea exclusivamente hospitalario y en ciertos casos. La venta está prohibida en farmacias externas. “Esos medicamentos, si son específicamente para la provocación del aborto deberían de tener un cierto cuidado en su utilización, no deberían ser de venta libre”, sostuvo.

OTRA MIRADA

La abogada feminista Mirta Moragas señaló que le ley criminaliza y que se debería debatir despenalizar el aborto. “La Fiscalía tiene al año más o menos 50 casos frente a la magnitud que el Ministerio de Salud ya reconoció, por lo menos es por el montón de subregistro, hay unos 20.000 casos al año. En realidad la persecución penal no es la solución”.

Los números muestran que hay un problema de salud pública, señaló. “Tenemos un problema de salud pública porque claramente las mujeres no van a dejar de abortar. Asumimos el problema o vamos a seguir invirtiendo en una persecución penal que lo único que hace es inflar el presupuesto del Ministerio de Salud, porque son las consecuencias de salud las que está asumiendo todo el mundo”.

En términos económicos, hay huérfanos que quedan por un procedimiento sin seguridad, dijo. “También hay un cálculo del impacto de las mujeres que tienen un aborto inseguro, que quedan con lesiones, volver al trabajo le lleva unos días”.

La abogada feminista añadió que se debe “salir del lugar de la protección de la vida como un valor cuando en realidad las mujeres que sí quieren tener hijos no tienen lo mínimo, no hay kits de parto, las escuelas se caen en la cabeza de los chicos. Decimos que somos un país provida y profamilia. ¿Qué les estamos brindando a los niños que ya nacieron? Nada”.

“La labor de evitar embarazo no deseado inicia en la familia”

La educación empieza en la familia. La doctora Angélica María Sarmiento, ginecóloga y especialista en Bioética, que está en contra del aborto provocado porque lo considera un homicidio, sostiene que la labor para evitar embarazos no planeados comienza en la familia.

“Parte de la responsabilidad de los padres de familia es educar a los hijos desde la primera infancia para que valoren su persona y su cuerpo, lo respeten, vivan el autocontrol de sus emociones, no se acostumbren a recibir una gratificación inmediata ante cada deseo”.

En ese sentido, señaló que también es tarea de los padres, y subsidiariamente del colegio, las sociedades intermedias y el Estado, promover medios de recreación y de diversión sanos que no susciten el hedonismo y el erotismo desde edades tempranas.

“Promover el deporte, el arte, la lectura y el buen uso del tiempo libre; evitar la exposición a la pornografía, evitar el consumo de alcohol y drogas. Enseñar a conocer y valorar la fertilidad humana, tan diferente en el varón y en la mujer, que es fértil solo algunos días de cada ciclo sexual”, acotó.

La doctora Sarmiento dijo que en muchos casos las parejas necesitan de algún método de planificación familiar, ya sea para espaciar los embarazos, evitarlos definitivamente, o para buscarlos.

“Hoy en día hay métodos eficaces, basados en la fisiología femenina, y que respetan la ecología humana, sin dañar la salud de la mujer ni afectar la relación conyugal. Promuevo este tipo de métodos, y des-aconsejo los demás”.

Las consecuencias del aborto provocado son siempre negativas, sostiene. “Produce daños físicos y sicológicos”, expresó.

Agregó que las lesiones físicas se describen a corto plazo como la hemorragia uterina, infecciones genitales, perforación del útero, lesión de otros órganos como vejiga e intestinos, trastornos gastrointestinales, trastornos menstruales, peritonitis, shock, e incluso la muerte. Las de largo plazo son esterilidad, abortos espontáneos posteriores.

“El Estado debe intervenir no para criminalizar”

La activista por los derechos de la mujer y feminista Mel Vega considera que el Estado debe intervenir no para criminalizar el aborto, sino dar respuestas efectivas. “El Código Penal nos ofrece la cárcel. La alternativa a la cárcel es la muerte porque en la clandestinidad existen un montón de cosas inseguras e insalubres”.

Vega propone despenalizar la ley con relación al aborto. “Necesitamos la despenalización del aborto como primer paso para poder activar todos los engranajes que van a hacer que funcione una política pública que incluya una buena educación sexual que prevea realmente todos los mecanismos para que esto sea sostenible, y no sea una amenaza para las mujeres mismas”.

Las cifras por muertes maternas deberían alertar a las autoridades sanitarias con respecto a la situación del aborto, considera Vega. “Esa es nuestra nota de presentación al mundo. ¿Qué estamos diciendo? Que en Paraguay, las mujeres no le importan al Estado”.

La activista lamenta que la legislación obligue a parir a las mujeres. “Estamos obligadas con esta normativa a parir. Las mujeres están prefiriendo morir que parir. Todas estamos lastimadas por esta legislación. No existe ni una sola que esté exenta de esta violencia institucional que se ejerce sistemáticamente. Somos sujetas de derecho y somos personas que merecemos un trato digno”.

Añadió que por “cada muerte por aborto clandestino es feminicidio de Estado. Este es un Estado feminicida mientras mantenga la ilegalidad del aborto”.









