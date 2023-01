De momento, la Costanera quedará fuera del estacionamiento tarifado

La Municipalidad de Asunción, de momento, no tiene previsto incluir a la Avda. Costanera dentro de lo que es la zona de influencia del estacionamiento tarifado. Lo propio ocurre con las calles internas de la plaza frente al Cabildo que –hasta hace poco– eran usadas para estacionar y que quedarán definitivamente excluidas ante el enrejamiento de ese espacio público“.

Se están revisando todas las zonas, en principio no está incluida (la Costanera). En todo caso, se aplicaría para el horario de oficina, no para el uso de esparcimiento que tiene la gente sobre todo desde la tardecita en adelante. Pero, no está hoy en la conversación”, afirmó Federico Mora, jefe de Gabinete de la Comuna capitalina.