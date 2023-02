Miguel Samudio (36 años) volvió a levantar un trofeo en su carrera como futbolista. Se consagró el domingo supercampeón del fútbol uruguayo con Liverpool al vencer 1-0 a Nacional.

“Me golpeó la noticia que me dieron en Libertad en su momento cuando me informaron que no seguía. Pensé en dejar el fútbol, hasta que llegó el llamado de Jorge Bava”, contó Samudio en charla con FALG (1080 AM). El ex portero, DT de Liverpool, no dudó en llevarse a su ex compañero para sumar experiencia. Este año, además, jugarán la Libertadores.