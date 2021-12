De entrada, Olimpia y Guaraní con doble compromiso

El ascenso de cuatro representaciones provenientes de la Intermedia creó un clima de gran expectativa y en especial por la presencia de General Caballero de Juan León Mallorquín, que se erigió en firme candidato desde el inicio consagrándose campeón anticipado y con una larga distancia sobre el resto. Asumió nuevamente la dirección técnica Gustavo Bobadilla, quien conoce sobradamente la institución puesto que formó parte de su escalada en otras divisiones. En cuanto a su campo necesita imperiosamente de modificaciones para hacer usufructo de la localía. Ameliano también tiene debut absoluto y para ello despachó a Luqueño, que perdió la categoría después de medio de siglo. Coincidentemente del mismo Barrio Jara saltó a la privilegiada Tacuary, que al igual que su vecino se rebuscará para jugar de local en otros estadios y a eso están abocados ahora los directivos. Quieran o no, serán nómadas y esta es una realidad a la que deberán acostumbrarse. Se completa el cuarteto con Resistencia del Barrio Ricardo Brugada, que al decir de sus directivos no podrán hacerlo en su feudo durante todo el Apertura puesto que necesita de un mejoramiento integral, como ser campo de juego, vestuarios, incluyendo el de los árbitros, para cumplir con los requisitos reglamentarios. El 4 de febrero comenzará a rodar el balón con una programación más amplia y con la principal novedad de los mencionados más arriba. El calendario asigna: Olimpia – General Caballero, 12 de Octubre – Libertad, Resistencia – Tacuary, Cerro Porteño – Ameliano, Sol de América – Nacional y Guaireña – Guaraní. Habrá tres adelantos debiendo concluir irremediablemente el 4 de julio. En la noche de la entrega de premios, la APF anunció que los campeones de los certámenes recibirán 500.000 dólares, un hecho sin precedentes y es como consecuencia del aporte de la Conmebol, quien decidió entregar un millón de dólares para cada Asociación de Sudamérica. También se bonificará al campeón de la Copa Paraguay con G. 600.000.000, el vice con 250.000.000, el tercero 100.000.000 y el cuarto posicionado, G. 50.000.000. Por otro lado, el que se adjudique la Supercopa recibirá G. 1.000.000.000. Primero en escena Mañana al mediodía en la sala de convenciones de la Conmebol se llevará a cabo el sorteo del capítulo preliminar de la Libertadores y la primera movida de la Sudamericana. El primero en aparecer es Olimpia, ubicado en el lugar 14 del ránking y que por ende le corresponde el bolillero 1, y su rival saldrá del bombo 2, en que están Deportivo Lara de Venezuela, Universidad César Vallejo de Perú y Montevideo City Torque que pertenece al City Football Group que incluye el conglomerado de equipos Manchester City, New York City, Melbourne City, Girona y Yokohama Marinos. El Decano conocerá la fecha precisa de su primer choque en la ceremonia a cumplirse y lo hará en carácter de visitante puesto que la definición será en Para Uno. En medio de todo está el verdadero drama económico que atraviesa el instituto franjeado, con reiteradas demandas, siendo la última la de Ale Silva, que supera el medio millón de dólares. La consigna de la dirigencia es bajar considerablemente el presupuesto y las negociaciones con los jugadores son permanentes, a lo que se agrega que no puede incorporar ninguno de afuera por la sanción recibida (caso Derlis González). El momento es crítico y la campaña denominada “Olimpia mi buen amigo” está lista para su lanzamiento, en un pedido especial a todos sus hinchas a que colaboren con sus aportes en una situación tan angustiante. El Legendario Guaraní aún lastimado por dejar escapar el título del Clausura, comienza a mover los resortes aguardando su debut internacional, que será en Fase 2, en los cotejos de ida (22 al 24 de febrero) y vuelta (1 al 3 de marzo). Al igual que Olimpia, el Aurinegro define en casa y probablemente sea en el Defensores del Chaco. En la lista de los adversarios están: Audax Italiano, Everton, Plaza Colonia, América de Brasil, Colombia 3 y los tres provenientes de la Fase inicial, que podría incluso ser la misma escuadra dirigida por Julio César Cáceres. El departamento de fútbol de Guaraní ya maneja nombres para reemplazar a Gaspar Servio, a quien responsabilizan de la “pérdida” del campeonato. Y en cuanto hace a Rodi Ferreira, el club de Dos Bocas hará uso de la opción para la compra del pase del jugador. Bobadilla, últimamente en el Fluminense, según se supo deberá buscar nuevos horizontes puesto que no está en los planes de Fernando Jubero. Así las cosas, para los que tendrán que luchar desde atrás e intentar meterse ya en la llave principal, que se sorteará el 23 de marzo. El formato lo pone a Olimpia en tres instancias previas y a Guaraní en dos, hecho distinto a Cerro y Libertad, quienes van directamente al combo de cuatro. Sudamericana Además, en la ceremonia a cumplirse en Luque y que no será larga se programarán los duelos de los participantes locales entre sí, entiéndase por Paraguay: Guaireña, Sol de América, General Caballero de Juan León Mallorquín y Nacional. Las confrontaciones serán de ida y vuelta y los ganadores irán a la conformación de un cuarteto, embolsando 900.000 dólares. Las únicas federaciones privilegiadas son las de Brasil y Argentina, que no son exigidas a cumplir una ronda inicial como ya aconteciera en la última edición. El comienzo de este evento está pautado para el 8 de marzo, donde permitirá a los intervinientes de nuestro medio ya tener ritmo de competencia, puesto que el campeonato Apertura se habrá puesto en marcha y esto juega mucho a favor. Enorme responsabilidad Para un conocido por nuestra afición, Diego Alonso, significa un peso enorme asumir el cargo de la dirección técnica de Uruguay, que tropezó con pésimos resultados en las últimas fechas y que derivó en la salida forzosa del Maestro Tabárez. Un detalle contundente que no admite resistencia son las últimas cuatro confrontaciones sin ganar y anotando un solo gol: Contra Colombia 0-0, luego la caída ante Brasil 1-4, tampoco pudo con Argentina 0-1, y la visita en La Paz ante Bolivia por 3-0. Alonso, a modo de referencia, dirigió a Guaraní en 2012-2013 y a Olimpia en el 2014, sin poder alcanzar el cetro. El mencionado DT justo tendrá su debut absoluto en nuestro país cuando enfrente a Paraguay, el 27 de enero en el Defensores del Chaco. Lo que pasa con la Albirroja es bastamente conocido, arrojando penurias más que esperanzas, producto de la ineficacia y escasa producción a lo largo de las clasificatorias.