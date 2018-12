De 2.500 aulas que faltan, aseguran que 200 ya están listas

Estas instituciones educativas no se inauguran por una cuestión política. Según confirmó el mismo Bogarín, los trabajos no se presentan oficialmente debido a que tanto el presidente Mario Abdo Benítez como el ministro de Educación, Eduardo Petta, no tienen espacio en su agenda para visitar estos centros.

El funcionario aseguró además que están viendo otras alternativas para atender a otras 200 salas de clases que están en riesgo de derrumbe. “El año que viene no queremos más ninguna sala en estas condiciones”, refirió.

Hace 15 meses que los trabajos para la construcción y reparación de más de 600 instituciones educativas se iniciaron. El proyecto comenzó en el 2013, durante la administración de Marta Lafuente. Son ya cuatro ministros que no pueden dar cierre al programa de infraestructura, cuyo costo supera los USD 73 millones.

El titular actual de la cartera, Eduardo Petta, agregó que el resto de los trabajos pretenden concluir en mayo próximo. Esto es difícil por el conflicto con 7 consorcios fiscalizadores, según aseguran desde la entidad.

Proyecciones de los empresarios aseguran que como mínimo, las obras serán entregadas en junio. “Estamos trabajando para habilitar unas 1.000 obras en mayo próximo”, remarcó el ministro.