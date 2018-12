David y más de un Goliat

PARAGUAY. En comparación, nuestro país crecerá este año al 4,2%, alcanzando unos 40 millardos de USD para 7 millones de habitantes, dando un producto per cápita cercano a 5.700 dólares norteamericanos. Su superficie: 406.752 km2. Su densidad demográfica está en unos 17 habitantes por km2, semidespoblado, como Argentina. A pesar de la severa crisis por la que atraviesa el país vecino, el PIB per cápita argentino, se encuentra por lo tanto dos veces y media más alto que el paraguayo, es decir 254% más arriba.

BRASIL. Es el mayor país en superficie, demografía y producto, mucho más grandes que Argentina. Su PIB creció en 2017 solo 1% y en el tercer trimestre de 2018 apenas 0,8%. Brasil había producido durante 2017 por valor de 2.056 billones USD en concepto de bienes y servicios, con una población de unos 209 millones de habitantes. Da un producto por cabeza del orden de 9.837 USD. El territorio brasileño suma 8.515.770 km2. La densidad demográfica en Brasil está por 40 habitantes por km2. Entre los tres países aquí comparados, es el más densamente poblado.

Por otro lado, el PIB per cápita argentino es 147% más alto que el brasileño y este 173% más alto que el paraguayo.

OTROS INDICADORES. Argentina produce un PIB 16 veces más grande y Brasil 51 veces más grande que Paraguay. Esto muestra la diferencia en tamaño económico entre unos y otros. Pero se ve que son apenas dos indicadores los que se ponen en relación: el PIB y su valor en dólares norteamericanos. Hay muchos otros indicadores que deben ser tenidos en cuenta, no solamente en términos de producción sino también en los de fortaleza y debilidad económica así como en los de justicia social y equilibrio económico junto con el índice de desarrollo humano. Cada una de estas áreas, la economía, la social y la ecológica son enormes y deben ser desagregadas en sus múltiples componentes para que la comparación de este triunvirato de países dé una información más completa.

VELOCIDAD Y TIPO DE CRECIMIENTO. En materia de aumento del producto interno bruto, medido en tasas anuales, lo logrado por los dos mayores países de Sudamérica no es tan llamativo como lo obtenido por Paraguay. En nuestro país, la tasa de crecimiento del PIB en tan solo los últimos 10 años es en promedio el 4% anual, lo que da un aumento en la oferta de bienes y servicios del orden del 40% en ese lapso. Esto realmente es impresionante. Sin embargo, no basta con crecer. Es mejor ver también cómo se está creciendo, vale decir cuáles son los adjetivos que hay que poner a ese aumento del producto. En el caso de Paraguay los beneficios del progreso económico y social se concentran en los estratos más elevados de la pirámide demográfica. Se benefician del mismo no solo la clase alta sino también los segmentos superiores de la clase media. En otras palabras, a los estratos bajos de la clase media y a todos los de la clase baja no les llega la prosperidad que proviene de la magnitud del producto nacional. Por lo tanto, ese alto crecimiento no es incluyente: no hay igualdad de oportunidades en él.

INEQUIDAD EN TODOS ESTOS PAÍSES. En términos relativos, la desigualdad en el crecimiento del PIB y en su distribución es igualmente grande tanto en Argentina como en Brasil. Los mayores países de Sudamérica han pasado unos años sumamente difíciles no solo en términos de aumento del producto sino también en los de prosperidad compartida. En Argentina y Brasil cada vez es mayor el número de pobres, cualquiera sea la definición y el método de cuantificación que se use para determinarlos. La pobreza en Paraguay disminuye solo un poco pero definitivamente no empeora en las magnitudes observadas en sus países vecinos.

Pero obviamente, en comparación regional hace falta analizar muchos otros indicadores. Esto se ofrecerá en las próximas entregas.