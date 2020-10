Darío Lezcano anota en derrota de Juárez

El delantero albirrojo Darío Lezcano retornó con gol al fútbol mexicano en la derrota por 3-2 de su equipo, Juárez, que visitó al Mazatlán por la fecha 14 del campeonato denominado Guardianes. Juárez no gana hace cuatro fechas y, pese a las muy buenas actuaciones del delantero paraguayo, su equipo no ha encontrado el rumbo para superar los 14 puntos con los que se encuentra actualmente en la tabla de posiciones. Lezcano había sido titular en los dos partidos de la Selección Paraguaya en las clasificatorias del Mundial de Qatar 2020 ante Perú y luego ante Venezuela; en ambos cotejos no pudo anotar. La fecha 14 del fútbol azteca continúa hoy con el choque entre Pumas de Juan Iturbe y Carlos González, recibiendo desde las 14:00 a Toluca. Y a las 21:06 el Santos Laguna recibirá a Pachuca. Para el lunes, el partidazo entre el líder León y el América, de Richard Sánchez y Sergio Díaz, recordando que Bruno Valdez está afuera por lesión.