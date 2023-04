Dan permiso a Giuzzio para viajar a grabar un documental

Pese a que no se conoce el contenido del documental, todo hace indicar que se trataría de un reportaje sobre Horacio Cartes y las denuncias que en su momento hizo el ex ministro del Interior contra el ex presidente, hoy titular del Partido Colorado. El pasado 16 de agosto del año pasado, los fiscales Legal y Sapriza imputaron al ex ministro y allanaron su vivienda, de donde incautaron varios documentos, entre ellos de la operación Michael Jackson.