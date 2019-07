Dan clases en parroquia por falta de muebles y talleres

Una sentata de protesta con banderas y carteles realizaron ayer los alumnos del colegio técnico San Francisco, del recién creado barrio del mismo nombre, debido a que ya terminan el año y no cuentan con mobiliario ni laboratorios para las clases prácticas de tres bachilleratos.

Dan clases en una parroquia debido a que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Itaipú no cumplieron con la promesa de dotar tecnología de punta desde el inicio de clases, denunciaron.

El colegio técnico del barrio cerrado, creado durante el Gobierno anterior, abrió sus puertas este año pese a que no tienen sillas ni mesas. Tampoco cuentan con una sola computadora para los talleres de Informática.

Desde que comenzaron las clases el 21 de febrero pasado hasta la fecha, apenas pudieron dar las clases teóricas en la parroquia local. Aún no dieron una sola materia práctica porque no cuentan con máquinas de confección ni computadoras ni laboratorios para electricidad. “Conseguimos un convenio con el SNPP para dar clases de robótica y de confección ahí, pero es solo una vez por semana, eso no es suficiente”, reclamó Ángeles Villalba, una de las alumnas afectadas.

De los tres bachilleratos, el más afectado es el de Electricidad, en el que no realizaron una sola práctica en lo que va del año. “Yo vengo de San Pedro, porque hacemos intercambio y tenemos residencia acá, vine ilusionado por la tecnología de punta que nos ofrecieron para el colegio, pero hasta ahora todo queda en la promesa”, lamentó Pedro Cardozo, alumno de Electricidad.

Jóvenes de otros puntos del país pasan por la misma situación que Cardozo.

SIN RESPUESTAS. Aseguraron que pese a reiterados reclamos de la comunidad educativa, ni la Binacional ni el MEC respondieron a los pedidos. Desde la Itaipú prometieron los recursos para dotar de sillas y componentes para los talleres que hoy están vacíos como las aulas. Los chicos dijeron que incluso tienen prohibido el ingreso al establecimiento.

Denunciaron que Derlis Gauto, representante de la Itaipú, fue hasta el sitio hace unos días, pero solo para reclamar las protestas de la comunidad educativa.

Dora González, directora pedagógica de Educación Técnica del MEC, indicó que se reunirá hoy con alumnos y docentes. Alegó que el equipamiento está a cargo de la Itaipú. “Los procesos para estas compras no son cortos”, agregó.