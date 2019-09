Dan clases de Informática, pero no tienen computadoras en el colegio

El concepto de gratuidad, dicen, puede alcanzar para adquirir computadoras si es que su distribución se multiplica por tres.

Las especialidades más afectadas por la falta de computadoras son el Bachillerato Técnico en Contabilidad (BTC) y el Bachillerato Técnico en Administración de Negocios (Batan).

“Damos clases de Informática como cualquier otra materia que no sería práctica. El profesor lee el contenido y lo desarrollamos de manera teórica”, manifiesta uno de los alumnos delegados, José Haedo. El joven indica que este tipo de prácticas no son solo aburridas (kaigue), sino que además no les brindan las competencias necesarias a la hora de graduarse de la secundaria.

“Realmente esto nos afecta bastante. Además, la sala de Informática hoy se usa como aula para los compañeros que vienen en turno opuesto, porque tampoco tenemos salas para este fin”, comenta Antonia Echeverría, otra de las alumnas delegadas de Nuestra Señora de la Asunción.

FACHADA. Los alumnos también denunciaron que en la época de Horacio Cartes, durante la reinauguración del colegio, cuya obra se concretó luego de más de cinco años de planificación, les entregaron notebooks que posteriormente tuvieron que devolver.

“Fue para la foto y después nos sacaron las computadoras”, apuntaron.

La obra de infraestructura escolar del colegio se había derrumbado en el 2016 y terminó con el cambio de la ex ministra Marta Lafuente.

No obstante, ya cuenta con problemas en la instalación eléctrica. Además, la cantidad de aulas construidas no fue suficiente y no se edificó una sala de profesores o un laboratorio para los bachilleratos científicos.

En ese sentido, la dirección de la institución armó un laboratorio científico en uno de los salones.

COMPRAS. Días atrás, el ministro de Educación, Eduardo Petta, anunció la adquisición de 10.000 notebooks con carritos móviles; darán 20 máquinas por clase. Esta adquisición será insuficiente para bachilleratos como Contabilidad o Administración, donde en sitios como Nuestra Señora hay más de 30 chicos por curso.



Estamos molestos porque no tenemos clases de Informática con las competencias necesarias para el bachillerato. José Haedo, delegado estudiantil.



El colegio en infraestructura está bien con lo que hay, pero faltan muchos espacios e insumos. Mercedes Alonso, directora del colegio.





Alumnos cierran ruta en Capiatá

Estudiantes del Colegio Nacional Enrique Soler de Capiatá cerraron ayer de manera intermitente la ruta 2 Mariscal Estigarribia, a la altura del kilómetro 20 (frente al Municipio local).

Fue en reclamo de USD 8,5 millones más para el presupuesto educativo del periodo lectivo que viene.

Luego de la manifestación, un grupo de representantes estudiantiles fueron recibidos por el intendente Luis Fernando González. El jefe comunal firmó una carta de compromiso para los jóvenes, en la que se comprometió a apoyar el reclamo de un mejor presupuesto para el sector. Abogó además por que el Gobierno cumpla la solicitud.