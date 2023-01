Nelson Da Silva, delantero argentino de 26 años, se transformó en la última incorporación de Resistencia. De pasado en el ascenso de su país, hace sus primeras armas en el extranjero.

“No dudé mucho en venir, tenía ganas de salir del país (Argentina), uno trata de adaptarse lo más rápido posible, me gustó que el club es como una familia, cuando uno llega al club me hacen sentir como en casa”, contó Da Silva a FALG (1080 AM). Además relató sus características: “Soy un nueve de área, soy un poco grandote, juego de espalda, pivoteo, trataré de desempeñarme bien para aportar el granito de arena y que el club siga en Primera”.