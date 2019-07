Curuguaty: Comuna hereda gran deuda

La Municipalidad de Curuguaty arrastra una millonaria deuda que trepó a G. 2.000 millones, por la construcción del edificio mayor del mercado municipal, debido a que jefes comunales y concejales no se interesaron en pagar o afrontar el juicio ejecutivo.

Dicha deuda se contrajo durante la administración de Atilano Arias (1991-1996), y el monto inicial era de 20 millones, pero con el pasar del tiempo, y ante la desidia de las sucesivas autoridades fue acumulándose en concepto de intereses moratorios hasta el punto de llegar a los 2.000 millones, según el actual intendente Nelson Martínez.

“Presentamos incidentes buscando retrotraer la etapa procesal y pelear para no pagar ese monto, es prácticamente el presupuesto de un año de royalties, significa que no podremos hacer nada en ese año”, señaló Martínez, lamentando que administradores anteriores no hayan cuestionado en el ámbito judicial dicha deuda.

Pero además del proceso judicial caratulado Juan Orlando Bareiro contra la Municipalidad de Curuguaty, se debe sumar los honorarios de distintos abogados que intervinieron en el caso y también presentaron reclamos ante las instancias judiciales para acceder al cobro correspondiente.

La deuda de cerca de 2.000 millones y los honorarios de los abogados fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público a cargo del agente fiscal Sergio León Villalba Mereles de CDE, quién abrió una carpeta de investigación por el supuesto hecho punible de trasgresión a la Ley Nº 4711/12 desacato judicial, considerando las decisiones judiciales ya firmes y ejecutoriadas. EC