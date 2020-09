Curiosidades del Mundo

Israel

Lluvia de cannabis en Tierra Santa

Centenares de sobrecitos con cannabis cayeron del cielo esta semana en la plaza central de Tel Aviv para regocijo de los alucinados transeúntes, que se precipitaron a recoger el maná. ¿Un milagro? “Ya es hora, queridos hermanos. ¿Es un pájaro? ¿Un avión? No, es el dron verde que distribuye gratuitamente cannabis desde el cielo”, escribió el grupo “Dron Verde” en un mensaje en la mensajería de Telegram, según la prensa israelí. El dron dejó caer los centenares de sobrecitos de dos gramos en la plaza Rabin, frente a la alcaldía de Tel Aviv. Aunque Israel dio luz verde a la exportación de cannabis médico, la producción, la venta, la compra y el consumo de esta droga para uso recreativo sigue estando prohibida. AFP



Brasil

Gobierno critica a un humorista

El Gobierno de Brasil criticó ayer a un conocido humorista por hacer una parodia de una campaña oficial sobre los héroes brasileños, protagonizada por el secretario de Cultura, el actor Mario Frias, quien reaccionó furioso. “Chico cobarde y sin futuro. Actuando como si fuese un ser de bien, cuando en verdad no pasa de una criatura inmunda, cuyo adjetivo -que realmente lo califica- no es otro que crápula”, dijo Frias en una seguidilla de insultos publicados en sus redes sociales junto a una foto del actor Marcelo Adnet. En una decena de mensajes en su cuenta Twitter, la Secretaria Especial de Comunicación Social (Secom) de la Presidencia también fustigó al actor, conocido por imitar a figuras públicas. AFP



Italia

Protesta por el uso de tapabocas

Un millar de personas se manifestaron el sábado en el centro de Roma para protestar contra la obligación de vacunar a los niños en edad escolar o de llevar mascarilla en plena pandemia de coronavirus. “No a la obligación de vacunar, sí a la libertad de elección. No a las mascarillas en las escuelas, no al distanciamiento, La libertad personal es inviolable y Viva la libertad” eran algunas de las consignas en pancartas. La mayoría de los asistentes no llevaba mascarilla. Uno de ellos llevaba una foto del papa Francisco con la palabra Satán escrita encima, así como las cifras 666, consideradas símbolo del diablo. Conte manifestó su esperanza de que el otoño no conlleve un nuevo confinamiento general. AFP