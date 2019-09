Curiosidades del Mundo

Brasil

Romário debe pagar 94.000 dólares

La Justicia Civil brasileña condenó ayer al ex futbolista y senador Romário de Souza Faría a pagar 94.000 dólares por el atraso en el pago del alquiler de una lujosa residencia en Brasilia que ocupó durante cuatro años, entre 2012 y 2016. Romário se instaló en el inmueble durante el período que ejerció como legislador de la Cámara Baja. Según informaciones del portal de noticias G1, de la red Globo, el alquiler mensual del inmueble (6.912 dólares) tuvo un reajuste en 2015 y después de pagar los 2 primeros meses con el nuevo valor (8.536 dólares) Romário alegó que no estaba de acuerdo con el precio. El ex futbolista dijo que no existió un contrato para el reajuste, mientras que la empresa inmobiliaria presentó pruebas. EFE



Gran Bretaña

Nuevo récord en el Canal de la Mancha

Una estadounidense se convirtió ayer en la primera persona que cruza el canal de la Mancha a nado 4 veces sin parar, una proeza que le llevó 54 horas en las frías aguas que separan Francia del Reino Unido. Sarah Thomas, de 37 años, llegó por la mañana a Dover, en la costa sur de Inglaterra, bajo los aplausos de un grupo de admiradores. “Me siento un poco mal”, reconoció en un vídeo de su llegada divulgado en Facebook. La nadadora, que hace un año se recuperó de un cáncer de seno, dedicó su aventura a todos los supervivientes en un mensaje publicado el sábado. La estadounidense reconoció a la BBC que lo más difícil de las travesías fue el agua salada, que le irritó la boca y la garganta. También le picó una medusa en la cara. AFP



Portugal

Comedor elimina la carne de su menú

Los comedores de la Universidad de Coimbra, en el centro de Portugal, van a eliminar del menú todo rastro de carne de vaca por su elevada contribución al cambio climático, una catástrofe ambiental anunciada que el centro se prepara para combatir. La medida ha sido anunciada por el rector de la prestigiosa institución, Amílcar Falcão, en la ceremonia de recepción a nuevos estudiantes celebrada este martes y en la que ha remarcado que “vivimos en un tiempo de emergencia climática y tenemos que poner freno a esta catástrofe ambiental anunciada”. Unas palabras que han tenido una repercusión inmediata en el país que satisface a Falcão, convencido de que hay que empezar a actuar. EFE