Curiosidades del Mundo

Japón

Juicio por acoso moral a empleado

El juicio de una empresa acusada por un empleado de acoso moral tras haberse tomado un permiso de paternidad empezó ayer en Tokio, un caso que raras veces suele llegar a los tribunales. El denunciante, 38 años, que quiso permanecer en el anonimato, reclama 4,4 millones de yenes (unos 41 dólares) de compensación a su empresa, el fabricante de material deportivo Asics. El denunciante trabajaba en el servicio de márketing y recursos humanos, pero tras tomarse un permiso de paternidad en 2015 fue mudado a otro puesto sin relación con sus competencias, un almacén. Más tarde logró recuperar un puesto en la sede central pero, según él, le dieron tareas inútiles para hacerle dimitir. En 2018-2019 se tomó otro permiso de paternidad cuando nació otro hijo. AFP



Italia

Polémicos emails de Hillary, en venta

Los polémicos 30.000 correos electrónicos de la ex candidata demócrata a la presidencia de EEUU Hillary Clinton se pueden leer y comprar en una exposición en Venecia, que estará abierta hasta el 24 de noviembre. La exhibición se llama , corre a cargo del poeta y artista estadounidense Kenneth Goldsmith y se expone en el antiguo Teatro Italia, en el barrio de la isla veneciana. Este espacio ejerce actualmente de supermercado en la planta baja y la superior se dedica a eventos y exhibiciones, y es precisamente aquí donde se desarrolla la original muestra que deja al descubierto los correos de la ex aspirante a la Casa Blanca, que supusieron un escándalo en su campaña electoral de 2016. EFE



EEUU

Nadadora recibe sanción por su malla

Una adolescente fue descalificada durante una competencia colegial porque un árbitro pensó que estaba revelando demasiado a sus espaldas si bien utilizaba el bañador estándar distribuido a su equipo de natación, aunque finalmente le fue reintegrado el título. Breckynn Willis, de 17 años, ganó una de las cuatro carreras en Anchorage, Alaska, pero los organizadores cancelaron su victoria al citar una infracción vinculada a su uniforme. Según un árbitro, la decisión estaba justificada porque la malla de baño de la joven no la cubría lo suficiente y podía ver una nalga tocándose con la otra. La entrenadora de otro equipo de chicas de secundaria, Lauren Langford, impugnó públicamente la decisión, acusando al árbitro de atacar a la niña. AFP