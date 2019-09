Curiosidades del Mundo

Suecia

Niño causa pánico al encontrar granada

Un niño sembró el pánico en un jardín de infantes cuando apareció con una granada que había encontrado en un terreno de tiro militar en el sur de Suecia, informaron ayer las autoridades. El hecho ocurrió en un jardín de infantes de Kristianstad. Uno de los maestros se percató a tiempo de que el niño tenía una granada en la mano y pudo sacarle el artefacto a tiempo, indicó la fuente. La policía, que acudió rápidamente al jardín, constató que la granada había sido hallada en un terreno de tiro militar en Rinkaby, cerca de Kristianstad. “No sabemos cuál hubiera sido el alcance de los daños en caso de explosión”, dijo un portavoz de la policía, que no dio más detalles sobre el tipo de granada desactivada por especialistas. AFP



Israel

Vetan ampliación de hotel del Vaticano

El Instituto Pontificio de Notre Dame no podrá ampliar su hotel de peregrinos a las puertas de la Ciudad Vieja de Jerusalén, después de que se le haya denegado el permiso por la acusación de un concejal de que se trata de un centro antisemita que se niega a ondear la bandera israelí en el histórico edificio, propiedad del Vaticano. El asunto está en manos directas de la Santa Sede, confirmó un miembro del equipo directivo del hotel, que consideró totalmente equivocadas las acusaciones de antisemitismo y alegó que el centro está abierto a todo el mundo. “No vetamos el acceso de ningún pueblo o nación”, dijo el responsable, que pidió no ser identificado y lamentó la decisión de Elisha Peleg, edil en el Ayuntamiento del derechista Likud. EFE



Francia

Astrónomos hallan agua en exoplaneta

Los astrónomos detectaron por primera vez vapor de agua en la atmósfera de un planeta situado en la zona habitable de su estrella, lo que constituye una nueva etapa en la búsqueda de señales de vida fuera del sistema solar. Si bien todavía se conoce muy poco de las características de este exoplaneta ubicado a más de 100 años luz de la Tierra, el descubrimiento lo propulsa al rango de mejor candidato para la búsqueda de vida extraterrestre, según el estudio publicado ayer en la revista Nature Astronomy. “Hallar agua en un mundo potencialmente habitable nos acerca a la respuesta a la pregunta fundamental: ¿la Tierra es única?”, se felicitó Angelos Tsiaras, del University College de Londres y coautor del estudio. AFP