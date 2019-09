Curiosidades del Mundo

Egipto

Hallan cucharas en el estómago de un joven

Un equipo médico del hospital universitario de Mansoura, Egipto, halló 20 cucharas, 4 tenedores, cepillos de dientes y hasta joyas en el estómago de un joven de 21 años con una enfermedad mental que llegó al centro. “Es el primer caso en mi vida que encuentro algo así y creo que es el primer caso del mundo por la cantidad de utensilios encontrados en el interior del estómago del joven”, indicó Amgad Fouad, cirujano del hospital universitario de Masoura. El joven, que padece una atrofia cerebral, está al cuidado de la madre, que en los últimos 6 meses notó que tenía dolores en el estómago y estaba bajando de peso. Además, observó la ausencia de varios cubiertos de cocina, aunque la mujer no llegó a relacionar ambos hechos. EFE



EEUU

Mujer viaja en avión con un minicaballo

Una mujer estadounidense logró viajar en la cabina con su caballo miniatura en un vuelo de American Airlines de Chicago a Omaha (Nebraska, centro) que duró una hora y media a fines de agosto. El caballo Flirty, de 7 años y del tamaño de un perro grande, viajó con su dueña, que necesita la presencia de este animal de apoyo emocional a diario para ayudar a controlar sus ataques de ansiedad, explicó la pasajera ayer lunes en un e-mail. Por ejemplo, le recuerda que tome sus medicamentos. “Flirty es mi animal de apoyo. Yo necesito tenerlo a mi lado en todo momento para recibir alertas médicas y ayudarme con mis viajes”, escribió Abrea Hensley. “Prefiero moverme en coche con ella”, sentenció. AFP



Tailandia

Críticas por Buda con cuerpo de Ultraman

Unos cuadros de Buda con cuerpo de Ultraman, un superhéroe japonés, pintados por una universitaria han recibido numerosas críticas en Tailandia por su supuesta ofensa contra la religión, aunque también tuvo un buen número de defensores. “Esto puede estar bien para algunos, pero a mí me ofende porque soy budista”, afirmó ayer la política conservadora Parina Kraikup, del partido gobernante Phalang Pracharat, en su página de Facebook. Las críticas contra las pinturas hicieron que la autora, una alumna del último curso de Arte de la que no ha trascendido el nombre, pidiera este fin de semana perdón en un templo en Nakhon Ratchasima, la provincia en el noreste donde asiste a la universidad. EFE