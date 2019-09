Curiosidades del Mundo

Rusia

Androide culminó su misión espacial

La nave rusa Soyuz MS-14 con el androide Fiódor como único ocupante aterrizó hoy en la estepa kazaja sin novedad, informó Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, en su cuenta de Twitter. El aterrizaje se produjo a las 0.32 hora de Moscú, poco más de tres horas después de que la nave abandonara la Estación Espacial Internacional a la que permaneció enganchada durante once días. El robot, Skybot-F850 o Fedor, por sus siglas en inglés (Final Experimental Demonstration Object Research), que la prensa del país llama Fiódor por su similitud con el nombre ruso, permaneció en el espacio un total de 17 días. Los desarrolladores de Fiódor quedaron satisfechos con su cometido en el espacio. EFE



África

Gorilas se alejan de enfermedades

Cuando los machos u otros miembros del grupo sufren de una enfermedad de la piel y presentan llagas o deformaciones de los tejidos, las hembras gorilas cambian de harén, según un estudio que posibilita comprender mucho mejor esta especie amenazada. Los gorilas de las planicies del Oeste, en África, están clasificados como especies en peligro crítico de extinción. Las hembras huyen de la enfermedad de pian, “que crea llagas en el cuerpo, en particular el rostro, cuyo avance puede llevar a necrosis de los tejidos (narices, labios) y deformaciones óseas que pueden ser muy discapacitantes (dificultad para comer, respirar, tibias deformes...)”, señalan las investigadoras Nelly Ménard y Pascaline Le Goua. AFP



EEUU

Una anguila gigante en el Lago Ness

¿Es el monstruo del Lago Ness un tiburón? ¿Un bagre gigante? No, es una anguila gigante. O al menos podría serlo, según los resultados de un estudio publicado este jueves en Escocia. El experto en genética Neil Gemmel, de la universidad de Otago, en la ciudad neozelandesa de Dunedin, analizó y secuenció el ADN de 250 muestras de agua recogidas en el famoso lago escocés. Los resultados lo llevaron a descartar la hipótesis de un reptil procedente de la era jurásica. “Se necesitan investigaciones adicionales para confirmar o refutar esta teoría pero, según nuestros datos, la hipótesis de una anguila gigante es plausible”, concluyó el científico, quien señaló que esta pista ya había sido mencionada en 1933. AFP