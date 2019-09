Curiosidades del Mundo

Alemania

Prohíben carrera de perros por el calor

Las autoridades veterinarias berlinesas suspendieron por el calor una carrera de perros pug en el distrito de Lichtenrade. Demasiado calor para los animales fue la decisión de la Oficina Veterinaria, que consideró que 30 grados era una temperatura excesiva para celebrar la competencia. La carrera en la que recorren 50 metros es uno de los encuentros tradicionales de esta raza canina que se celebra en la capital alemana desde hace una década. Thomas Zupan, organizador del evento, dio la vuelta a la tortilla y propuso que no corrieran los perros, sino los dueños, los cuales podían competir con sus mascotas en brazos. Para los perros había agua, piletas y helado para refrescarse. La carrera de 50 metros es considerada como el momento estelar del evento canino. DPA



Alemania

Osa panda da a luz a gemelos en el zoo

Una hembra de oso panda del zoo de Berlín dio a luz a dos oseznos gemelos, anunció el parque ayer, una primicia para Alemania. “Meng Meng y sus dos crías están bien”, anunció el director del zoo de Berlín, Andreas Knieriem. Los dos pandas gigantes nacieron el sábado por la noche con una hora de intervalo, tras 147 días de gestación, y pesan 186 y 136 gramos. Su sexo aún no fue determinado. Como los pandas en general solo crían a un bebé tras el nacimiento de gemelos, el zoo decidió ayudar a Meng Meng activamente, manteniendo a los cachorros en una incubadora varias horas al día, precisó. “Solo existen 1.864 pandas gigantes adultos en la naturaleza y cada cría contribuye a la conservación de la especie”, recordó Knieriem. AFP



Madagascar

Alumnos musulmanes en colegios católicos

Viernes por la mañana. Suena la campana del colegio católico San Juan y cientos de alumnos salen a la calle. Mochila en la espalda, Michael para un mototaxi. No tiene tiempo que perder. Este alumno del segundo ciclo de estudios secundarios en Antsiranana, una ciudad del norte de Madagascar no quiere faltar a la oración en la mezquita. En su colegio dirigido por la congregación de las Hijas de María, los musulmanes representan el 12% del alumnado. Disciplina, enseñanza de calidad y acceso a una red de contactos son los argumentos más mencionados por los padres de los alumnos, de todas las religiones, para explicar la elección de la educación católica en Madagascar, país de mayoría cristiana AFP