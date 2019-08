Curiosidades del Mundo

Alemania

Capturan viva a una cobra que se fugó

Las autoridades de Herne, en el Oeste de Alemania, anunciaron ayer la captura con vida de una cobra venenosa que se le escapó el pasado lunes a su propietario de un terrario en un domicilio privado y que tuvo toda la semana en alerta a la ciudad. La cobra, de cerca de 1,50 metros de largo y altamente venenosa, se encontraba en el sótano del bloque de apartamentos donde vivía en cautividad, debajo de un escalón en una puerta de acceso. Por la tarde fue descubierta y poco después apresada por un equipo de expertos. Un portavoz del Ayuntamiento de Herne aseguró que la ciudad se encontraba muy aliviada por haber podido dar caza al animal y haber desactivado definitivamente la alarma sin que se produjeran daños personales. EFE



Turquía

Piden boicotear las cervezas sexistas

Las redes sociales de Turquía se encendieron ayer con llamadas a boicotear la marca de cerveza más popular del mercado, Efes, porque la casa matriz, Anadolu Efes, lanzó 2 nuevos productos con nombres que muchos consumidores consideran sexistas. Los productos de la discordia, elaborados en colaboración con el fabricante danés Mikkeller, se llaman Zilli Sally y Delikanli Henry, lo que se puede traducir como Sally la cabrona y Henry el buen mozo. A este reparto de caracteres se añade el agravante de que la cerveza femenina, más suave, solo tiene 3,9 grados de alcohol, mientras que la masculina tiene 4,8, lo cual también es sexista en la opinión de muchos internautas. El debate llega después de varios días de manifestaciones feministas. EFE



Italia

Ex mujer debe € 60 millones a Berlusconi

La segunda ex mujer de Silvio Berlusconi, Verónica Lario, deberá devolver al magnate italiano 60 millones de euros que recibió tras el divorcio, ordenó ayer el Tribunal Supremo italiano. Esta Corte confirmó así la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Milán en noviembre de 2017, que ya dio la razón a Berlusconi. El Tribunal Supremo considera que Berlusconi cumplió debidamente sus obligaciones económicas con su ex mujer cuando estaban casados y le proporcionó bienes muebles e inmuebles de valor excepcional, según los medios italianos. Del lado contrario, los magistrados creen que Lario no incrementó en ninguna medida la fortuna de su ex marido, por lo que los 60 millones que recibió deberán ser reembolsados. EFE