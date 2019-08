Curiosidades del Mundo

Salud

Muerte asociada al vapeador en EEUU

Una persona falleció con problemas respiratorios graves tras haber consumido cigarrillos electrónicos en EEUU, donde se han detectado 193 casos de pacientes con síntomas similares que habían vapeado anteriormente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, señalaron que todavía no se ha establecido la causa concreta de esa muerte, pero que muchos de los casos detectados de pacientes habían consumido productos que contenían tetrahidrocannabinol. “Hemos detectado 193 casos potenciales, asociados al uso de cigarrillos electrónicos en 22 estados y se ha informado de una muerte en Illinois”, dijo la subdirectora para enfermedades no infecciosas, Ileana Arias. EFE



Tecnología

Mejor no hablar de política, dice Google

Google, el gigante estadounidense de las búsquedas en internet, dijo a sus empleados que se enfoquen en el trabajo en vez de discutir sobre política. Una actualización de la guía de comportamiento para empleados de la empresa pide que sean responsables, serviciales y reflexivos durante los intercambios en plataformas de mensajería interna y otros foros de conversación. “Aunque compartir información e ideas con colegas ayuda a construir comunidad, interrumpir la jornada laboral para tener un enfurecido debate sobre política o la última noticia, no”, indica la guía en su nueva versión. Gerentes y moderadores de los foros recibieron directivas de intervenir si detectan violaciones de estas políticas. AFP



Rusia

Zarpa primera planta nuclear flotante

La primera central nuclear flotante del mundo, la rusa Akademik Lomonosov, construida a prueba de tsunamis e impacto de icebergs, zarpó ayer con rumbo al océano glacial Ártico entre las críticas de los ecologistas que la consideran una bomba de relojería comparable a la planta de Chernobil. Akademik Lomonosov partió del puerto de Murmansk (Mar Blanco) con destino al de Pevek, que se encuentra en la región de Chukotka a 4700 kilómetros de distancia. La planta flotante, de 144 metros de eslora y 30 de manga es remolcada por dos rompehielos, llegará a su puerto de destino dentro de tres semanas y comenzará a producir electricidad en diciembre, dijo la corporación Rosenergoatom. EFE