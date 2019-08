Curiosidades del Mundo

Ecuador

Botellas de plástico por pasajes de bus

Cuidar el medioambiente y viajar gratis. Es la iniciativa que el sistema Municipal de buses de Guayaquil, el núcleo comercial en el suroeste de Ecuador, promueve para que usuarios canjeen botellas de plástico reciclable por dinero para pasajes. Los pasajeros hacen fila ante una máquina instalada dentro de la más importante terminal de la fundación municipal Metrovía para depositar botellas plásticas y recibir monedas con las que pueden costearse la movilización. “En una primera fase la máquina está dando dinero”, indicó el gerente de Metrovía, Leopoldo Falquez, que añadió que en las próximas semanas serán instaladas nuevas máquinas que ya de manera directa les acredite a su tarjeta magnética saldo para el bus. AFP



China

Las fotos prebodas, un negocio en auge

Romántico a más no poder: La novia vestida de blanco besa a su prometido en un decorado bucólico de hierba y árboles, al pie de una cascada. Si no fuera por que la escena se desarrolla en un estudio pekinés especializado en fotos de boda, un negocio en auge. En China la ceremonia nupcial no tiene nada de romántica: Un funcionario entrega un papel sellado a los novios y mada más. Pero ahora, las parejas optan por los estudios para guardar las imágenes para el recuerdo. “Las fotos de boda en China se personalizan cada vez más”, afirma el director del estudio, Zhao Rongchang, que por día recibe entre 50 y 60 parejas. El negocio de las bodas está en crecimiento y moverá este año USD 321.000 millones. AFP



EEUU

Castra a hombre que conoció en la web

Un hombre fue arrestado por castrar a otro hombre que se prestó, al parecer voluntariamente, a la remoción chapucera de sus propios testículos. Se conocieron en un sitio de internet que reúne a fetichistas de eunucos. “Esta historia es un poco... digamos, sensible”, advirtió la comisaría del condado de Highlands, en el centro de Florida. “Definitivamente se quedará en la memoria por un tiempo”. El domingo, la policía que acudió a una llamada de emergencia encontró a Gary Van Ryswyk, de 74 años, y a otro hombre que sangraba profusamente en la cama y se cubría con una toalla en la ingle. Van Ryswyk “contó al oficial que acababa de castrar al hombre y, por decirlo de alguna manera, no atajó la bola”, dijo el policía. AFP