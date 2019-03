Cúpula de ANR pisotea convención y convoca a elecciones de jóvenes

La cúpula colorada sigue siendo de dominio cartista y esto fue demostrado en la reunión de ayer. Los movimientos más importantes miden sus fuerzas y no cesan con sus demostraciones, Colorado Añetete con la convención y ahora Honor Colorado con un llamado a elecciones de jóvenes y mujeres. Pero el cartismo no irá a la Justicia para rever la situación originada por la convención que rechazan.

La Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional Republicana (ANR), encabezada por el presidente Pedro Alliana, anunció que desconoce la instalación de la convención extraordinaria del sábado pasado, alegando que fue solo una “reunión de convencionales”, según indicó el diputado y, por tanto, consideran inválido lo resuelto con referencia a la modificación del estatuto, que agregó antigüedad y militancia como requisitos para postularse a cargos electivos e internos del partido.

Se decidió además convocar a elecciones de miembros del Comité Central de la Juventud Colorada y de la Comisión Central de la Mujer Colorada, dormidos hace 17 años, y se basarán en el estatuto anterior, modificado en el 2011 para favorecer la candidatura de Horacio Cartes, líder de Honor Colorado.

Alliana señaló que estos comicios serían en noviembre de este año y ya remitió una nota al presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP), Sebastián González Insfrán, urgiendo la fijación de una fecha.

La próxima semana comenzarán las reuniones con jóvenes y mujeres para establecer un reglamento (que debe ser aprobado por la Junta de Gobierno) y reducir la cantidad de boletines, indicó el titular de la ANR.

“No fue una convención extraordinaria, fue una reunión de convencionales, nosotros ni siquiera discutimos acá en la Junta ese tema porque no tiene validez. Reconocemos la reunión, pero no el cambio del estatuto. La Comisión Ejecutiva, a través de una nota, le avisó a los convencionales”, advirtió Alliana.

El diputado colorado apuntó que para la comisión no fue conformada la convención porque no se reunieron los requisitos formales para un llamado, aunque los organizadores respondieron que sí se cumplieron las exigencias que el presidente del partido desconoce la norma.

“Lo más grave es que para modificar los estatutos se necesitan dos tercios del total de los convencionales, serían más de 750 convencionales, ellos estuvieron 649, no hicieron los comunicados correspondientes, no notificaron a las seccionales, no estuvo presente el TEP para corroborar si eran convencionales y tampoco estuvo el TSJE”, dijo.

Pese a ello, Alliana descartó judicializar y anunció que en la convención ordinaria prevista para enero propondrán tocar estos puntos, dando apertura de diálogo a los convencionales.