Cúpula de ANR no frena convención y enfurece a las bases

El presidente de la seccional 4 de Fernando de la Mora, Jorge Miranda Del Río, de la Coordinadora de Convencionales Unidos, que aglutina a alrededor de 400 miembros, indicó que Filártiga no tiene méritos para conducir el partido porque fue puesto a dedo por “un patrón”, con referencia a Horacio Cartes, y que por su carencia de “colchón electoral” tiene temor de que su gestión tambalee por esta convocatoria.

“Ellos (Filártiga y la Comisión Ejecutiva) los que no quieren es que en su administración vengan unos convencionales de forma independiente que no tienen hipotecada su conciencia y que no siguen una línea política, e instalen una convención. Es algo que le deja muy mal parado como dirigente, entonces lo que ellos quieren es negociar y pedirnos por favor que nosotros dejemos de lado esto y que en la convención ordinaria siguiente nosotros podremos hacer la extraordinaria”, manifestó.

El grupo rechazó toda propuesta porque no respetan la autoridad de Filártiga, quien había mencionado que no es el momento para una convención y que la Junta ni siquiera cuenta con el dinero suficiente para ese tipo de acontecimientos. No obstante, Miranda indicó que ya no hay vuelta atrás y que ellos cuentan con recursos para un autofinanciamiento.

Los convencionales se reunieron ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, para pedirle que invite a los convencionales del Departamento de Paraguarí.

Si bien la convocatoria es para este viernes, los organizadores reconocen que por el escaso margen de tiempo no alcanzarán cuórum para el primer llamado, pero sí para el 23 de marzo, día en que prevén se cuente con un gran número de convencionales.

“Filártiga es un desprovisto de tacto político. Está enviando mensajes por todos lados queriendo desorientar con apreciaciones desacertadas sobre la convención”, indicó.

Militancia. La intención de este sector es modificar el estatuto partidario en cuanto a los artículos que hablan de la antigüedad requerida del afiliado para acceder a cargos electivos e internos de la ANR, que fue reducida en 2011 para beneficiar a Cartes. Sin embargo, en esta ocasión, los convencionales tienen la intención de agregar militancia como otro requisito. “Lo que queremos con esto es que estén en el ejercicio partidario”, agregó.

Según Miranda, lograrán la mayoría para las modificaciones porque actualmente cuentan también con el apoyo de las bases de Honor Colorado, que no responden a su dirigencia.

El pedido de convención ya fue presentado el 5 de setiembre del pasado año con alrededor de 70 firmas. “Ellos están diciendo que rechazan ese pedido porque supuestamente no existían firmas, lo que es mentira”, apuntó.

Cuestionó que la Junta haga caso omiso a la solicitud del grupo y que hasta hayan cajoneado el pedido.