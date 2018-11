Cuñada de Freddy D'Ecclesiis, imputada y con pedido de prisión preventiva

"A criterio de esta representación fiscal existen suficientes elementos de sospecha de la participación de la misma, por lo cual fue imputada por tráfico de drogas y facilitación de los medios para el tráfico", explicó el agente del Ministerio Público.

Volpe tomó esa decisión luego de escuchar la declaración de la mujer, que fue detenida el sábado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

La detención de Vera González fue solicitada luego de conocerse los resultados del microaspirado que se realizó en las siete avionetas incautadas en su hangar, denominado Halcón Peregrino.

En dos aeronaves que son propiedad de la mujer se hallaron micropartículas de cocaína. Mientras que en una tercera aeronave, propiedad de Jorge Figueredo Burdos, se hallaron restos de marihuana. El hombre tiene orden de captura y se encuentra prófugo de la Justicia.

De acuerdo con el fiscal Volpe, cuando el laboratorio forense del Ministerio Público levantó las evidencias del interior de las dos avionetas, en el procedimiento estaban presentes familiares de la cuñada del parlamentario colorado y un abogado defensor.

"Si había algún tipo de sospecha, se tuvo que haber realizado la denuncia en el momento del procedimiento y haber dejado asentado en acta", explicó.

El representante del Ministerio Público refirió que en el hangar habían otras aeronaves, que si bien no pertenecen a Juana Vera, tienen algún indicio en forma directa o indirecta de haber estado involucrado en hechos de tráficos de drogas.

"Nadie le atribuye de que ella (Juana Vera) sea propietaria de la droga, pero sí en las aeronaves que son de su propiedad se produjo el transporte de cocaína, eso no se produce en el país y tuvo que haber venido de Colombia o de Bolivia y de acá a otro destino", explicó.

Por último mencionó que se están iniciando las investigaciones y que actualmente no hay ningún indicio de participación de Víctor Raúl D'Ecclesiis, esposo de Juana Vera con el narcotráfico.

Víctor D'Ecclesiis había sido detenido con cocaína en Uruguay, en 1997, y fue condenado en ese país por tenencia de estupefacientes, estuvo en prisión siete años. En el 2009, fue condenado en nuestro país a ocho años de cárcel por posesión y tráfico de cocaína.

Imputada negó vínculos con narcotráfico

Juana Vera habló con los medios de prensa al finalizar su indagación y negó tener vínculos con el tráfico de drogas.

"Expliqué que mi trabajo es hangarar (resguardar) aviones. Y sobre las micropartículas de drogas, no sé por qué están ahí. Yo no me dedico al narcotráfico", señaló.

Operativo Austral

El pasado 27 de octubre, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó el operativo Austral, con el que se procedió a la incautación de 448 kilos de cocaína de alta pureza, que estaba en una propiedad ubicada en la ciudad de José Leandro Oviedo, Departamento de Itapúa.

Además, se realizó un procedimiento en simultáneo en la ciudad de San Estanislao, Departamento de San Pedro, en donde se allanó el hangar Halcón Peregrino, propiedad de Juana Carolina Vera González, esposa de Victor D'Ecclesiis y cuñada del diputado colorado Freddy D'Ecclesiis.

Del sitio se incautaron siete aeronaves de dudosa procedencia y en tres de ellas se hallaron partículas de marihuana y cocaína.