Cuñada de D'Ecclesiis dice que no necesita habilitación para tener hangar

Sobre su estacionamiento para aeronaves, ubicado en la localidad de Santaní, Departamento de San Pedro, dijo que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) no está facultada para habilitar los establecimientos.

No obstante, Carolina Vera agregó en radio Monumental 1080 AM, que sí debe comunicar a la institución que posee un hangar para que se controle la pista de aterrizaje.

Vera señaló que está tramitando para tener su OMA, que es un certificado para poder hacer mantenimiento de aviones, en la Dinac.

En ese sentido, la mujer admitió su error en permitir que los dueños de las avionetas estacionadas en su hangar utilicen sus mecánicos de confianza. Sin embargo, aseguró que nunca dio un servicio de taller a las aeronaves guardadas en el Halcón Peregrino.

Apasionada de la aviación

Vera, cuñada del diputado colorado Freddy D’Ecclesiis, indicó que tiene tres avionetas en total, dos que son suyas y una que tiene en conjunto con una sociedad, de la cual no aportó mayores datos. Además, dijo que se dedica al rubro de la ganadería y pretende instalar el servicio de aerotaxi.

Expresó ser una apasionada de la aviación. Con la voz entrecortada, señal de que estaba a punto de llorar, afirmó que ella es consciente de que debe estar en regla debido a que su marido Raúl D’Ecclesiis tiene antecedentes.

“A veces me da rabia porque la gente no entiende y dice cualquier cosa”, agregó. "Soy una mujer que no está colgada ni de mi esposo, ni de mi cuñado, desde temprano me levanto para tener lo que tengo", aseveró.

Criticó a la Fiscalía

Cuestionó el actuar del Ministerio Público porque le incautaron hasta sus avionetas y también desde ahí salió la información de que su hangar no estaba habilitado. “La Dinac no tiene esa figura (de habilitar)”, reiteró.

Lamentó que la Fiscalía lleve sus dos avionetas, a pesar de haber revisado y hecho el aspirado para encontrar alguna sustancia ilícita en su interior. En ese sentido, Carolina Vera consideró que no había necesidad de que trasladen las aeronaves.

El operativo Austral

El hangar fue allanado el sábado en un procedimiento realizado por la Fiscalía y la Senad. En el lugar se incautaron siete avionetas, una de ellas con sospecha de ser utilizada para el transporte de drogas.

En simultáneo, la Senad realizó un operativo en José Leandro Oviedo, Departamento de Itapúa, donde incautó un total de 48 kilogramos de cocaína.

Por el caso fueron imputados Benigno Daniel Chávez Cáceres, quien cuenta con orden de captura desde el 2014; Eduardo Vargas Laupichler; José Rubén Moreno Martínez; Ramón Ignacio Vera González y un hombre de nacionalidad argentina, de nombre Juan Carlos Balmacedas.