Cumple su sueño y el del abuelo solense

Ricardo, en conversación con Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, no ocultó su enorme satisfacción de tener la oportunidad de jugar en la Primera División. “Es algo que no me esperaba y ahora disfrutaré más en las canchas”, expresó el nuevo delantero del Danzarín.

“Este momento me llega en el momento justo de mi carrera, ya que tengo 28 años y trataré de dar lo mejor en Sol. Ahora que soy futbolista profesional, tengo que ponerme a la par de mis compañeros en este tiempo que tengo, más en la parte física”, añadió.

regalo. “Emocionado le obsequiaré”, expresó Ricardo, que a la noche regaló su camiseta a su abuelo, de 90 años, que justamente es fanático de Sol de América. “Es un sueño que el abuelo quiso”, posteó con una foto junto a su abuelo con la camiseta azul puesta.

en forma. El presidente solense, Miguel Figueredo, mencionó que Mario Ricardo realizará una minipretemporada, a fin de ponerse en óptimas condiciones.