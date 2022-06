Cumbre de presidenciables de la oposición con ausencia de Patria Querida  

Se trata de la primera reunión de los presidenciables tras la firma de la Concertación que se llevó a cabo el pasado domingo. Incluso asistieron los representantes del Frente Guasu, quienes fueron los últimos en integrarse al gran proyecto opositor.

Justamente fue el senador Fernando Lugo quien articuló la reunión con todos los candidatos. Sin embargo, ese hecho generó el rechazo de Patria Querida, cuya representación estuvo ausente en esta reunión.

Por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se presentaron Efraín Alegre, Martín Burt y Hugo Fleitas; Esperanza Martínez por el Frente Guasu, Kattya González por Encuentro Nacional, Soledad Núñez y Euclides Acevedo, ambos de movimientos independientes, y Hugo Portillo, del Partido Demócrata Cristiano.

El candidato presidencial de Patria Querida, Sebastián Villarejo, se ausentó en la cumbre por no estar de acuerdo en la forma en que se convocó la reunión.

“Hace 24 horas el Frente Guasu no estaba en la Concertación, pero ahora está liderando una reunión, eso no me parece correcto", indicó el actual diputado en una conversación con radio Monumental 1080 AM.

Si bien Villarejo reconoció diferencias con la nucleación de partidos y movimientos de izquierda, aseguró que están firmes con la Concertación y que tiene deseos de competir. “La gente sabrá a quién votar. Vayamos a las urnas y vayamos a debatir”, refirió.

Otro de los candidatos ausentes fue Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional. Sin embargo, el mismo estaría fuera del país. Según señalaron, el ex senador estaría por la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El que también se presentó esta vez fue el ex canciller Euclides Acevedo, quien tampoco estuvo en el acto oficial de la firma de la Concertación.

Las que se mostraron muy unidas fueron las candidatas Kattya González y Soledad Núñez, quienes estarían trabajando en una agenda común para el Parlamento. Justamente González compartió un video en sus redes sociales de ambas llegando a la reunión.