Cuidado capilar durante la cuarentena

El reconocido experto en color y estilista Luis De León, propietario de Luis De León Concept, explica cómo mantener los cuidados durante este tiempo, ya que no se recomienda ir a una peluquería o local de belleza para realizarse los servicios de color y mantenimiento del cabello.

De León aconseja prestar atención a elementos claves como el lavado y la nutrición del pelo, entre otros aspectos.

Tenemos que entender que el cabello crece un centímetro por mes, y si ya se hizo el color o si el pelo ya dejó de ser natural y tiene un tono conseguido a través de procesos químicos, al cabo de 30 días el color natural volverá a estar a la vista, al igual que las canas.

No nos queda de otra que hacernos un retoque en casa, para lo cual se requiere de un kit de productos de buena calidad. No obstante, es muy probable que no todos puedan elegir el color exacto, señala el especialista.

Si ya se cuenta con un color procesado es necesario tener un buen champú, especial, aclarando que el mayor enemigo del cabello es el agua.

FACTORES. Y aquí, De León explica que se deben considerar dos factores muy importantes: un buen champú de cabecera para color, y un buen acondicionador para color o una buena mascarilla de nutrición.

Añade que las mascarillas capilares son muy importantes, ya que de una u otra manera, es necesario que el cabello se nutra constantemente, porque los agentes externos como el sol, el agua, el viento y el polvo desgastan el largo y las puntas del cabello, “y la única forma que el cabello se vea bien, es aplicando un buen champú y una mascarilla”, afirma.

LAVADO. El estilista recomienda que al lavarse en la casa lo hagamos con dos medidas de champú del tamaño de una nuez, el primero actúa de lavante y el segundo de tratante. Luego, aplicar el acondicionador o mascarilla. Seguidamente enjuagarlo con abundante agua, para que no quede con restos de productos, “ya que así el cabello queda pesado”, señala.

Otra de las recomendaciones es no lavarse el cabello con frecuencia, ya que esto puede acelerar el desgaste del color.

TEMPERATURA. En cuanto a la temperatura del agua que se utiliza, señala: “El agua caliente abre la cutícula del cabello y así va perdiendo el color, entonces, mejor enjuagarlo con agua tibia. Por otro lado, recomiendo lavarlo antes de meterse a la pileta, ya que el cabello mojado absorbe menos cloro”, agrega.