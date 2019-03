Cuevas se lavó las manos sobre incrementos

El legislador no supo responder a qué se debió o qué criterios fueron utilizados para beneficiar a un grupo de funcionarios con los aumentos.

Manifestó que es una responsabilidad de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que fue presidida justamente por su correligionario Arnaldo Samaniego, quien de acuerdo con sus propios colegas es el que realmente preside el ente legislativo y por ello benefició a sus más cercanos, como es el caso del administrador, Arcadio Cabrera.

“Hay que preguntarle a la gente de la Bicameral. Yo no estoy al tanto de los aumentos, habrán hecho el lobby correspondiente y así habrán logrado. Me imagino que lo hicieron ante la Bicameral, pero yo no participé de ninguna reunión. No puse un solo dedo para el efecto, y no tengo nada que ver, hay que preguntarles cómo hicieron”, aseveró Cuevas.