Cuevas habría incurrido en pago indebido de haberes en Diputados

Pero el tema no termina con la eliminación de los cargos, ya que la instalación de los mismos y el pago a los funcionarios, sin que haya estado estipulado en el Presupuesto General de la Nación, podrían calificarse como otorgamiento indebido de honorarios.

cuevas.jpg

Ante esta situación, el titular de la institución informó que ya solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica un dictamen al respecto, ya que particularmente considera que existe el pago indebido, pero que necesita de un marco legal para las próximas medidas a tomar al respecto. “Para mí no había ninguna necesidad de crear los cargos, también crea un problema para las personas que pagaron y para los que cobraron también, porque no estaba en el organigrama, no estaban autorizados. Como a mí me iban a crear un problema, se suprimieron”, admitió Alliana.

Desde que asumió el cargo, Miguel Cuevas creó varias direcciones, coordinaciones, jefaturas para ubicar a sus leales y aliados, principalmente de su correligionario Arnaldo Samaniego, que consiguió cargos con importantes salarios para su gente. Solamente en los nuevos puestos instaló a 8 personas. Una de ellas es Lourdes Concepción Mendieta, para quien inventaron una dirección como nexo con la comisión Bicameral de Presupuesto, manejada hasta hace poco por Samaniego. Con la nueva disposición, la funcionara pasará a percibir unos 5 millones de guaraníes menos.

Cuando se dio a conocer la nómina de funcionarios con los cargos creados, Cuevas solamente atinó a decir que los puestos “figuran en el organigrama y nada más. Hemos actualizado, de acuerdo al pedido de los líderes de bancada, con los mismos funcionarios de carrera y no significa ninguna erogación del Estado”, había asegurado.

Sin embargo, el dirigente colorado de Paraguarí inventó los cargos, incluso superponiendo los roles con otras dependencias ya existentes y sobrepoblando aún más algunas comisiones asesoras, con el agregado de que no contaba con el presupuesto para realizar dichos nombramientos, ya que por la responsabilidad en los cargos los salarios de los funcionarios aumentaron.

Alliana no supo precisar cuándo tendría el dictamen de Asesoría Jurídica, ya que también se encuentran realizando otros trabajos con respecto a los contratados, pero dijo que lo antes posible se tiene que definir el tema para ver qué acciones tomar. A priori, Miguel Cuevas puede ser responsable de pago indebido de haberes y se sumaría a las otras denuncias que ya tiene en su contra.