Cuevas habla de “injusticia” y asegura que no durará en la cárcel

“Si cometen una arbitrariedad más y decretan mi prisión, me presento, mientras tanto voy a hacer mi trabajo”, señaló el parlamentario.

Ayer asistió igualmente a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. “Vine porque tengo que cumplir mi trabajo. Tantas acusaciones, tantas mentiras, tantas difamaciones, estoy en condiciones de demostrar que soy inocente. De qué voy a tener miedo”, manifestó.

Sobre la inconsistencia de alrededor de G. 1.700 millones que encontró el Ministerio Público entre lo que declaró Cuevas y sus ingresos, afirmó que tiene cómo demostrar que todo está justificado. “Con suficientes documentos y realidades. Dejen de decir mentiras. Mi casa no vale ni G. 1.000 millones y si alguien me quiere pagar ese monto, vendo ”, exclamó.

Aseguró que no tiene problemas de entregarse cuando llegue la orden de prisión y que no hace falta que la Policía lo busque en el Congreso. “Yo mismo me voy a comprar un colchoncito y me voy (a la Agrupación Especializada), por no ake yvýpe (para no dormir en el suelo)”, añadió.

Sobre la decisión sin precedente del juez Yoan Paul López de suspender la orden de prisión mientras se resuelve la apelación presentada por su defensa, Cuevas dijo que no tuvo influencia y que cuando aparece sonriente con Mario Abdo es porque no tiene opción. “¿Quieren que llore, estando al lado del presidente?, la injusticia que se está cometiendo conmigo y con mi familia es para llorar”, indicó.

Igualmente, sostuvo que no irá mucho tiempo a prisión porque tiene pruebas para demostrar las fallas de la investigación. “La pericia supuesta de la Fiscalía está viciada de la A a la Z, por eso digo que es injusticia. Una locura lo que dice la Fiscalía, qué voy a entorpecer yo. Si cometen conmigo una barbaridad de enviarme a la cárcel, desde luego que voy a salir otra vez porque voy a presentar documentos”, señaló confiado.