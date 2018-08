Cuevas defiende nombramientos de funcionarios relacionados a su causa

“Son personas que tienen títulos, todas las prerrogativas necesarias (para los cargos)”, señaló Cuevas ayer al ser consultado sobre Aguirre y Espínola, confirmando que contrató a ambos funcionarios.

El diputado cuestionó a los periodistas y se preguntó si el hecho de “ser marido de la asistente de la fiscala” descarta a una persona para ser contratada en la sede legislativa. Agregó que vio capacidad y títulos en los funcionarios. “Son de mi departamento, gente con capacidades”, aseveró.

También subrayó que la fiscala y el juez son las figuras responsables del caso, en el cual se lo denunció por un supuesto faltante de G. 40.000 millones en su administración como gobernador de Paraguarí. “Dónde está ese faltante de G. 40.000 millones, que me demuestren. Mienten, descarados son, no tienen vergüenza. Y yo le ruego a Horacio Cartes, porque le veo (como) un señor serio, ex presidente de la República, le insto a que trabajemos por el país, que se deje de joder y de mentir al pueblo”, indicó Cuevas, con relación a las publicaciones del diario La Nación, medio del Grupo Cartes.

Aclaró que había cargos vacantes cuando asumió la titularidad de la Cámara Baja y aceptó la contratación de las personas citadas. Asimismo, admitió que sabía que los contratados estaban en el Poder Judicial, pero no que estaban relacionados con su causa, aunque declaró que “son gente de confianza”.

el caso. Cuevas se preguntó por qué tendría que someterse a la investigación si la causa en su contra fue desestimada.

Recordó que la Contraloría ya emitió un dictamen que señala que no se encontraron irregularidades en su gestión como gobernador de Paraguarí entre 2013 y 2017.

“Es una mentira más de las internas políticas, desde que salí de Honor Colorado me están difamando. Todo es persecución política. No van a demostrar, porque no van a encontrar faltante en mi administración”, subrayó el titular de Diputados.

Agregó que “a toda costa” lo quieren meter en problemas y preguntó al ex presidente Horacio Cartes, propietario del Grupo Cartes, “por qué está enojado” con él.

Pedido. Sin embargo, hace una semana la fiscala Sonia Pereira pidió la revocatoria de la desestimación de la denuncia contra Miguel Cuevas, para retomar la investigación contra el ex gobernador.

La desestimación fue aceptada por el Juzgado de Paraguarí, y la agente fiscal comentó que se solicitó la revocatoria ante la apelación del concejal municipal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres, y el abogado Marcos Aurelio Estigarribia.

Según Pereira, el pedido de concluir la investigación se hizo en su momento teniendo en cuenta los informes de la Contraloría General de la República y la Junta Departamental, que habían aprobado el balance de Cuevas.