Cuestionado defensor Godoy utiliza vehículo de la institución como suyo

Godoy está en el ojo de la tormenta, luego de ser denunciado penalmente por el supuesto delito de exacción (exigencia de pago ilegal) contra objetores de conciencia, y denuncias de arbitrariedades en su administración.

Un equipo periodístico de ÚH consiguió evidenciar con fotografías y videos que el defensor Miguel Godoy se moviliza en un vehículo institucional, sin logotipo y con el número de Rasp (Registro del Automotor del Sector Público) asignado oculto.

La camioneta de la marca Nissan Frontier, con chapa N° HFE640, fue observada durante distintos días laborales, tanto al costado de la Defensoría del Pueblo como también frente al domicilio de Godoy, ubicado en el Barrio San Pablo de Asunción.

El rodado tampoco cuenta con número de móvil ni la leyenda: Uso oficial exclusivo, según pudo constatar el equipo periodístico.

Se pudo observar que la camioneta utilizada por el defensor, efectivamente, cuenta en ambos lados con el número de Rasp asignado. Sin embargo, esa información es cubierta con una especie de adhesivo (ver fotografía), en abierta transgresión a la Ley 704/95 y sus modificaciones.

La ley en cuestión, que crea el Registro de Automotores del Sector Público, establece que cada vehículo del sector público llevará pintado en parte visible dentro de un recuadro no menor de 1.000 cm2, el nombre de la repartición pública o ente descentralizado a que se encuentre asignado, la leyenda Uso Oficial Exclusivo, el número de registro y el número asignado por la oficina respectiva, en su caso.

Ayer, el defensor, al enterarse de la inminente publicación sobre el caso, abrió el paraguas, y a través de su página en la red social Facebook subió una fotografía, en la cual se observa el número de Rasp de la camioneta que utiliza.

“Vino un periodista sacando fotos del edificio y entiendo mañana van a sacar que no tenemos oficina de Objeción o que los vehículos no tienen logotipo. Me adelanto probando lo contrario si quieren ayudarme. Ruego compartan”, escribió Godoy y adjuntó unas fotos.

En una conversación telefónica con ÚH, el defensor negó que el vehículo en su poder no tenga logo y que haya ocultado el número de Rasp. “Están todos los identificadores del vehículo y el logo de la Defensoría; es mentira”, expresó y añadió que la Contraloría no le hizo ninguna observación al respecto.

La Contraloría General de la República consideró este hecho irregular y no descarta la apertura de una investigación, según manifestó Leyla Uribe, jefa del Departamento de Control de Automotores.

El cuestionado Miguel Godoy percibe como defensor del Pueblo una remuneración mensual de G. 25.258.909, de acuerdo con la planilla de funcionarios de la institución al mes de julio. Su mandato va hasta el año 2026.

prueba uso de vehiculo miguel godoy.jpg Prueba. En esta fotografía capturada ayer por un equipo de ÚH se puede observar una especie de adhesivo sobre el número de Rasp asignado a la camioneta que utiliza el defensor Miguel Godoy.

