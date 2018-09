Cucho Cabaña teme por su vida en la Agrupación Especializada

El juez Rolando Duarte ordenó que Cabaña Santacruz guarde prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

"Vamos a pedir que se le cambie el lugar de reclusión de mi defendido (Reinaldo Cabaña). Él no es policía, ni del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), ni del PCC (Primer Comando Capital) para guardar reclusión en la Agrupación Especializada”, remarcó a la 780 AM, al tiempo de explicar que, en cualquier penitenciaría de la República estaría más seguro.

Por último, Meza aclaró que no quieren entrar en temas políticos y solicitó que su cliente sea procesado como una persona normal. “Analizando fríamente, nosotros no queremos entrar en el tema político, él no tiene nada que ver”, finalizó.

El supuesto jefe narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, fue detenido el jueves pasado en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, en el operativo Berilo, ejecutado por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En una de las propiedades de Cucho encontraron varios vehículos de alta gama, dinero en efectivo de distintas denominaciones y 21 kilogramos de cocaína.

Entre los trabajos realizados en prosecución del megaoperativo en Ciudad del Este, este viernes la Senad allanó una majestuosa quinta, propiedad de Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho.

La fastuosa casa quinta está ubicada en la compañía Tacuaró de Juan E. O'Leary. El lugar cuenta con una playa privada, y dentro de la propiedad los intervinientes encontraron un parque infantil, una lancha y otros numerosos objetos de lujo.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público realizaron 22 allanamientos como parte del operativo Berilo.

Imputados

La fiscala del caso, Lorena Ledesma, imputó al diputado colorado Ulises Quintana, al estar vinculado con el supuesto jefe narco Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.

El político del movimiento Colorado Añetete fue procesado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencia por el caso que guarda relación con la detención del supuesto narcotraficante Cucho Cabaña.

La agente del Ministerio Público procesó al parlamentario colorado en la madrugada de este lunes y solicitó su desafuero. El legislador tenía en su poder una camioneta perteneciente a Cabaña Santacruz.

Además, el sindicado como jefe narco habría financiado parte de la campaña política del diputado por el Departamento de Alto Paraná, según la investigación que llevan adelante el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En las últimas horas también fueron imputadas dos ciudadanas colombianas vinculadas con el grupo criminal: Naila Fernanda Ramírez y Natalia Lucia Lombo Vergara. Ambas fueron detenidas en la noche del domingo en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

Además fueron imputados los efectivos policiales de la Comisaría 8ª, de Nueva Londres, Departamento de Caaguazú. Fueron procesados los comisarios Celso Ortega, Nelson Barrios y la oficial Selva Chaparro.

En total, ya son 30 las personas imputadas tras el megaoperativo que inició el jueves pasado para desbaratar una red de narcotráfico.