Cucho Cabaña seguirá preso pese a ofrecer G. 10 mil millones de fianza

Peligro de fuga y obstrucción en la investigación serían los argumentos por lo que Pedrozo emitió dicha resolución. “Se ofrecieron cauciones reales y personales, pero para el Juzgado no es suficiente”, apuntó la magistrada.

En la fecha también se realizó la revisión de medida de Diego Medina, supuesto secretario de Cabaña, donde también se tomó similares posturas.

A su salida del juzgado, Reinaldo Cabaña dijo no entender la postura de la jueza. “Obstrucción y peligro de fuga: Y si hay peligro de fuga no voy a venir a presentarme acá, para salir por esta vía, y obstrucción en la investigación de que si ellos no presentan nada”, señaló.

Refirió que seguirá intentando salir de prisión y se despidió con la reflexión “la tribulación produce paciencia”.

El presunto jefe narco tendrá que pasar nuevamente la Navidad en la cárcel.

Por su parte el abogado del encausado, Pedro Wilson Marinoni manifestó que todo esto está orquestado, ya que la resolución sacada en la víspera, es la misma que sacó anteriormente cuando se pidió la revisión para su cliente.

Además dijo que la jueza y todo el aparato judicial no puede obviar la presentación extemporánea de las pruebas por parte del Ministerio Público, que fueron 87 días después de la acusación, violando todos los procesos legales.

Marinoni también dijo que seguirán insistiendo en la libertad de su defendido, ya que se han violado todos sus derechos por parte de la Fiscalía como del Juzgado.

Cabaña, quien se encuentra procesado por tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero, fue detenido en setiembre del año pasado.

En el marco del operativo Berilo se llevó a cabo varios allanamientos, donde se incautaron más de 21 kilos de cocaína, 27 vehículos, más de USD 800.000, armas y varias propiedades, siendo sindicado Cabaña como el líder de una estructura dedicada al envío de drogas al exterior.

Tras su detención, el sospechoso quedó recluido en la Agrupación Especializada, pero en diciembre pasado fue trasladado a Tacumbú.

Desde su ingreso ha solicitado en reiteradas ocasiones su arresto domiciliario, pero ninguna de las tentativas llegó a prosperar.

El último pedido lo realizó en setiembre pasado, cuando ofreció en concepto de fianza un inmueble valuado en G. 4.000 millones.

A este monto se sumaron otros G. 2.000 millones que fueron ofrecidos por cuatro amigos suyos.