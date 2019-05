Cucho Cabaña se presenta para declarar en la Fiscalía

Su abogado, Pedro Wilson Marinoni, manifestó a los medios de prensa que Cabaña contestará todas las preguntas del Ministerio Público.

También pedirá que la Fiscalía le entregue el circuito cerrado de la vivienda de Cabaña y desea que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) les brinde las grabaciones del operativo cuando fue detenido Cucho.

Marinoni mencionó que, con las imágenes, buscan obtener las identidades de las personas que, supuestamente, se apropiaron de varias sumas de dinero de su defendido y también ver cómo los intervinientes actuaron en el procedimiento.

Señaló que las autoridades se apropiaron del circuito cerrado de la vivienda y no hicieron constar en acta.

"En un procedimiento, en el acto se debe constar todo, no podés traer siete bolsas y no decir que hay y dentro de siete meses decir: 'Mirá esto encontramos'", expresó.

Además, el abogado mencionó que, en el acta, los intervinientes hicieron figurar que se incautó en el allanamiento 129.000 reales y, según su cliente, tenía 250.000 reales y, por lo tanto, hay un faltante de 121.000 reales.

Agregó que tenía G. 40 millones y las autoridades hicieron figurar G. 13 millones, y que faltan G. 27 millones.

“Nunca fui yo el objetivo”, dijo Cucho

Alrededor de las 10.22 Cabaña llegó hasta la sede del Ministerio Público ubicado sobre la avenida Perú y Teniente Garay de la ciudad de Asunción, con un fuerte dispositivo de seguridad y conversó con los medios de prensa.

Aseguró que durante el allanamiento en su vivienda los intervinientes se apoderaron de varias de sus pertenencias.

Al ser consultado si el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el diputado colorado Ulises Quintana, recluido en la cárcel de Viñas Cué, lo abandonaron, entre risas dijo que hablará en su momento.

El supuesto jefe narco aseguró que está confiado y firme, ya que “el objetivo” nunca fue él. Volvió a responder a su estilo, irónicamente, y manifestó que hay “varios Judas, no uno nomas”, sin dar nombres.

“Judás se arrepintió y devolvió por lo menos, a mí nadie me devolvió nada, me sacaron todo, inclusive lo que no era mío”, expresó. Al ser consultado si recibe presión y amenazas para no hablar solo respondió que tiene hijos pequeños.

Agradeció a Dios por la prueba y al pueblo paraguayo por apoyarlo incondicionalmente y manifestó que no tiene enemigos, pero que hay gente que sí los tiene.

“Hasta un niño sabe que nunca fui yo el objetivo”, reiteró. Se despidió de los periodistas antes de entrar en su audiencia y dijo que al terminar volvería a hablar.

Cabaña está imputado por tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero.

Tras su detención, quedó recluido en la Agrupación Especializada, pero en diciembre pasado fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.