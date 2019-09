Cubas dice que jura es la condición de la unidad

El miembro titular de la Junta de Gobierno y pro tesorero del Partido Colorado, Emilio Tiky Cubas, dijo que la condición que pusieron los integrantes del movimiento Honor Colorado para la unidad fue el “respeto a la institucionalidad” y eso implica que los ex presidentes de la República Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos juren como senadores activos.

Señaló que este pedido fue expuesto durante la sesión de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ayer, aprovechando el reintegro del senador de Colorado Añetete, Luis Alberto Castiglioni, quien renunció como ministro de Relaciones Exteriores.

Cubas comentó a la 1000 AM que Castiglioni recibió de buen modo los reclamos y aclaró que la intención de jurar no proviene de Cartes sino de los miembros de Honor Colorado, ya que el líder tomó la decisión de no ocupar ningún cargo.

Por tanto, el objetivo es que una vez que Cartes jure, presente su renuncia y asuma un suplente de Honor Colorado, de ese modo, perdería su banca Rodolfo Friedmann.