Cubas afirmó que fue sacado de forma totalmente irregular

Cubas fue expulsado ayer por sus colegas durante una sesión extraordinaria que se realizó a tambor batiente, de la cual no participó.

Senadores de los bloques abdistas, cartistas, llanistas y de Patria Querida aprobaron la expulsión de Paraguayo Cubas, tras el último incidente del parlamentario con efectivos policiales en el Departamento de Alto Paraná. Cubas fue destituido por 23 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

En su descargo a través de las redes sociales indicó que no cometió tráfico de influencia y que sus ex colegas legisladores violaron abiertamente la Constitución. “No cometí nunca tráfico de influencia, me expulsan de manera totalmente irregular. Esto es algo muy grave para una República. Pasaron por alto el artículo 201”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, utilizó su cuenta de Facebook para entablar conversación con sus seguidores. Allí, se lo notó resignado y aseguró que el Senado es un antro de corrupción, y que la verdadera lucha está fuera del recinto parlamentario.

“Si me sacan la investidura, bueno, la lucha no está lo ahí adentro de la Cámara, la lucha está afuera (...) ahí adentro es un antro de corrupción nomás luego”, afirmó.

“Vyresa lo que está pasando, ahora viene el juego, Constitución nueva. Vamos a marcar el territorio y vamos a salir de ese lugar que es un antro de delincuencia, que no puede contenerme”, añadió.

Cubas se suma a los ex senadores Óscar González Daher, Víctor Bogado y Dionisio Amarilla, quienes perdieron sus investidura para el periodo 2018-2023. En el caso de Jorge Oviedo Matto, el ex legislador renunció.



No cometí nunca tráfico de influencias, me expulsan de manera irregular, esto es algo muy grave.







La lucha no está dentro del Congreso, la lucha está afuera, porque el Senado es un antro de corrupción.

Paraguayo Cubas,

ex senador.