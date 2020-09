Cuatro policías no pudieron evitar jineteada en Caraguatay, dice intendente

Blas Añazco, intendente de la ciudad, explicó que en la noche de este miércoles hubo un festival con la serenata a la Virgen de la Merced, que fue organizado por la ciudadanía en general. Contó que en la actividad se controló a toda la gente y que "se portaron todos bien".

Manifestó que este jueves hasta la culminación de la misa estuvo todo bien, sin embargo, al realizarse la procesión ya hubo aglomeración de personas.

"Después de almorzar me fui con mi señora a hacer compras en Caacupé y me contaron todos los problemas que hubo, ya no pudimos más atajarle. Se fue gente de la comisaría pero ya no se pudo atajar a las personas, también intervino la Fiscalía", expresó en conversación con C9N.

Con relación a la jineteada, dijo que no cree que haya sido organizada porque los jinetes solo fueron para acompañar a la Virgen de la Merced y que el sacerdote inclusive prohibió que se haga la actividad en la plazoleta de la iglesia, sin embargo, "encontraron un espacio vacío y ahí hicieron".

Refirió que con la cantidad de gente que había y con las ganas que tenían de hacer el evento ya "fue difícil de controlar" y la Policía Nacional ya no pudo hacer nada, ya que solo hay ocho agentes en la Comisaría local, de los cuales solo cuatro trabajan por turno.

"Se suele traer nomás luego de Caacupé (policías) y de otra zona para ayudar a esta gente, pero esta vez como no iba a haber nada no se buscó luego para que vengan, entonces se sintieron muy solos", concluyó.

Explicó que todos los jinetes, con 70 caballos, son de la zona de Caraguatay y que tratará de solucionar este tipo de inconvenientes con la Policía Nacional.

Denuncia presentada en la Policía Nacional

Por su parte, el doctor Isaac Núñez, director del Hospital Regional de Caraguatay, mencionó en comunicación con la emisora 1020 AM que se enteró de la jineteada a través de las redes sociales y que en cuanto al festival se le hizo llegar un comunicado, informándole sobre la actividad que se quería realizar y que la nota decía que iba a ser virtual.

Dijo que se encuentra realizando las gestiones correspondientes y que hizo una denuncia en la comisaría local y la Policía Nacional presentará informe a la Fiscalía este viernes.

Afirmó que tanto él como la Policía Nacional no estaban enterados de las actividades sociales y que hay un protocolo sanitario que se debería haber cumplido.

Según el último reporte emitido en la noche de este miércoles por el Ministerio de Salud, se registran un total de 35.571 casos confirmados de coronavirus en el país, hay 727 personas fallecidas, 685 pacientes internados y 19.867 recuperados.