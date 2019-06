Cuarteto Elástico trae el funk a Spin The Black Mango

Algunos temas que sonarán son King of pain, de The Police, y That is what I like, de Bruno Mars.

El concierto será a partir de las 23.00, en el bar Spin The Black Mango, sobre Teniente Vera esquina Doctor Morra. Las entradas costarán G. 20.000.

El Cuarteto Elástico fue una iniciativa de José Villamayor, quien juntó a Primerano con unos estudiantes de la carrera de Licenciatura en Música de la Facultad de Arquitectura Diseño y Artes (FADA), de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).