Cuando se pisotean las reglas y se pide respeto

A tres días de las sesiones preparatorias del Senado y de Diputados en que prestarán juramento los parlamentarios, el tablero político del Poder Legislativo debería estar ya claramente configurado.

Pero no es así. Las consecuencias de haberse distorsionado nada menos que la propia Constitución Nacional, debido a las apetencias de una persona de perpetuarse en el poder, aun pisoteando las reglas de juego, nos plantean en estos momentos un escenario turbio, de confrontación, traiciones y divisiones. Un panorama que hunde cualquier leve esperanza y cierta tranquilidad que hayan podido generarse después de las elecciones generales. Esto considerando que el nuevo Gobierno será presidido otra vez por un colorado y que tampoco ha habido mayores novedades en la composición de las mayorías en el Congreso.

El presidente Horacio Cartes, quien, se supone, como jefe de Estado debe dar el ejemplo a la hora de ajustarse a las normas, ignoró el artículo constitucional que establece con absoluta claridad qué papel le corresponde a un mandatario paraguayo, una vez cumplido su mandato: “Será senador vitalicio” (artículo 189). Un mandato imperativo indiscutible, por más intentos que hayan realizado algunos exégetas de hacernos creer lo contrario al solo efecto de respaldar las pretensiones de Cartes de seguir teniendo protagonismo en la política nacional, pero como senador activo.

Se candidató con aval de la Corte Suprema de Justicia, cuya independencia está más que demostrada, es laxa; y a sabiendas de que el mismo acto ya no le dio resultado a Nicanor Duarte Frutos, otro ex presidente, que intentó lo mismo entre el 2008 y 2010.

Pero el poder del dinero y esa perversa propensión endémica de querer amoldar las leyes a sus intereses, además de seguir teniendo inmunidad, convencieron a un enceguecido Cartes de que el camino se allanaría a su arbitrio. Hoy, sin embargo, esto parece cada vez más alejado de sus pretensiones. Y todo apunta a que no logrará su objetivo, aunque un coro de leales siga reclamando que deben aceptarle la renuncia como presidente y permitirle jurar como senador activo, porque hasta allí llegó sin que lo hayan inhabilitado, y porque obtuvo los votos “y hay que respetar la voluntad popular”.

Aunque entre quienes no le permitirán asumir la banca, no todos lo hacen porque realmente están convencidos de que Cartes violó la Constitución y porque se sentará un nefasto precedente, igual no deja de ser un alivio que surja esta posición institucionalista. No importa que entre quienes la están asumiendo haya algunos legisladores que en su momento avalaron el fallido plan de Cartes de hacer que se apruebe una enmienda constitucional al solo efecto de incluir la reelección y por esta vía canalizar él su intención de seguir en el cargo.

Ignorar la Constitución o forzar una interpretación de esta a la medida del poderoso de turno, aunque a todas luces sea insostenible, tarde o temprano estalla en una crisis. Es lo que estamos repitiendo ahora con la triste comprobación de que ni siquiera la transición de un gobierno a otro nuevo electo puede transcurrir con normalidad, porque entre los protagonistas, hubo quienes torcieron las reglas y pretenden legitimar este acto.