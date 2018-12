Cuando los lazos sanguíneos y la pasión por la música se unen

Víctor Hugo (guitarra y voz) y Zunilda (voz) integran Americanta, grupo creado hace 21 años y que también está conformado por David Ocampos (guitarra y voz), Daniel Ávila (batería), Fernando Domínguez (bajo) y su hijo Vichito Echeverría, quien toca con ellos su acordeón hace 10 años. La niña Victoria también hace dos o tres temas como invitada.

Para Víctor Hugo, formar parte de una familia de artistas es una gran satisfacción, sobre todo, por sus hijos que también siguen sus pasos en el mundo de la música.

“Siempre existe la posibilidad de que los hijos continúen el mismo camino de los padres, pero a veces no ocurre. Nunca lo tuve proyectado, sin embargo, me toca vivir y compartir día a día con mi familia lo que más me gusta, que es la música en forma profesional. Me siento bendecido por tener a mi lado una familia de artistas”, expresa orgulloso el papá de Vichito y Victoria.

Zunilda explica que sus hijos nacieron en un ambiente musical, pero desarrollaron la pasión hacia los sonidos y el arte de manera intuitiva. “Vicho desde que tuvo uso de razón quedaba embobado por los videos musicales que veíamos en casa. Con el biberón en la boca podía pasar horas sin emitir sonido mirando los musicales; y Victoria, que es la multifacética de la casa, desde muy pequeña desarrolló el arte de la pintura, la danza y un amor apasionado hacia el canto. El género que le gusta es el pop latino. Ella nos acompaña en todas nuestras giras al exterior, cantando música paraguaya”, relata la madre.

Agradecidos. El grupo Americanta tiene una intensa actividad gracias a la aceptación de la gente. “Después de 22 largos años de intensa actividad musical, puedo decir ‘gracias’ al público que siempre nos siguió y colocó entre los mejores y más importantes grupos folclóricos del país. Nuestra actividad sigue vigente con presentaciones para el año que viene en varios festivales y proyectando nuestro viaje en el mes de julio a los Estados Unidos”, expresa el músico.

Para la cantante, el reconocimiento y gran crecimiento musical de su hijo se debe a su tenacidad y su preparación. ”Cada año que pasa tiene una evolución musical ascendente gracias a su empeño, su tenacidad y su estudio académico en el Conservatorio Nacional de Música. En el 2019 cursará el 6° año de piano clásico”, manifiesta Zunilda.

Vichito quiere pedir a los niños y a los jóvenes de su edad que se acerquen a las academias o conservatorios de música para capacitarse y lograr ser profesionales en la música. “De mi parte me siento feliz de haber desarrollado la música con mi acordeón, porque gracias a ello a mi corta edad puedo disfrutar del cariño de mucha gente”, enfatiza finalmente el joven artista.