Cuando los abuelos no van a Florianópolis

Muchos hijos y nietos del barrio están de viaje por vacaciones en estas épocas, otros trabajan a tiempo completo y tienen la agenda llena todo el año. Los abuelos que quedan largas horas en las casas, a veces solos, son testigos de primera de los cambios que el materialismo introduce en las relaciones sociales, en la comunidad; no solo como práctica, sino como visión de la vida. Y no es que los hijos sean todos indiferentes o crueles, da gusto ver que muchos hijos y nietos se interesan en los abuelos, pero se les ha enseñado a cumplir sus sueños fuera, se achicó el número de integrantes de varias familias y ciertas costumbres de buena acogida se diluyen con el ritmo acelerado que nos impone el trajín de este tiempo.

Hay aspectos de la vida de los abuelos que son los mismos para cada generación, la extrañeza ante ciertos cambios, el desgaste del tiempo, cierta pérdida de protagonismo que les causa temor y los pone chinchudos y frágiles, los escrutinios de la vida, tales como la enfermedad y la pérdida de familiares y amigos… Pero nuestro estilo de vida actual nos puso más complicado lograr el ideal de la integración armónica de necesidades, deseos y realidades.

Y, sin embargo, los abuelos somos nosotros con más años encima, son personas con luces, con experiencia, con historias, con ideales, con heridas, con esperanzas. En la cultura de la vecindad a los sabios y prudentes se les llamaba “ancianos”, personas dignas de dar consejos, respetables y admirables. Hoy no está de moda ser viejos. Y a ellos les toca cargar con su parte de la crisis de valores que todos estamos viviendo. En la sociedad del “pronto que”, del “aquí y ahora”, del yo inflado y de la comodidad superlativizada, no cumplir los estándares de la cultura del descarte –juventud, belleza, simpatía, dinero- puede significar el apartheid.

Es verdad, es difícil llevar a los abuelos a todas partes, y es lógico que las actividades de los jóvenes y adultos no coincidan con las de ellos. Pero no se trata de pedir lo imposible, a menudo ellos justifican hasta la ingratitud; más bien esperan la consideración, el tenerlos en el radar, la empatía… Es necesario, pero no es fácil. Por eso, hace falta valentía para enfrentar en familia y en comunidad los desafíos de la edad. Caminar juntos es más llevadero y hasta surge lo inesperado, el crecimiento interior, el aprendizaje de vida, un descanso del alma por el deber cumplido, un ensanchamiento del corazón al hacer lo correcto… la auténtica felicidad de los sencillos. Es verdad, no todos los abuelos van de vacaciones a la playa, pero todos esperan el beso, el abrazo, la compañía hacia nuestro destino como decía el gran pedagogo Luigi Giussani. Lo bueno es que honrar las canas es un valor que forma parte de nuestras raíces culturales. Vale pena procurarlo porque solo bien arraigados, podremos dar buenos frutos.