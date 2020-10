Cuadrillas de trabajo seguirán hasta tener una vacuna contra el Covid-19

Esto, al referirse a los protocolos sanitarios y a las restricciones establecidas en el nuevo protocolo para un “modo seguro de vivir” que arrancó ayer con la vigencia del Decreto Nº 4115/20.

Amarilla aclaró que cumplir la premisa del lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y la no aglomeración de personas no es solo un modo coronavirus de vivir, porque estas medidas son efectivas para otras afecciones y existen ciertos hábitos y costumbres que se espera no sean solo parte de un protocolo, sino que sean parte del día a día, por ejemplo, en la casa, en el asado con los amigos, en las reuniones, en el piki vóley, especialmente en el trabajo.

‘’En el ámbito laboral, más que nunca están vigentes las cuadrillas, porque va a haber más riesgo de contagio. En el decreto figura que se continúa trabajando en esta modalidad’’, resaltó en Monumental 1080 AM.

La doctora sostuvo que más allá del decreto vigente, tiene que haber interés de los propios empleadores en realizar las actividades por equipos, pues ante mayor número de personas trabajando en un espacio, por la diversidad de los contactos, hay más posibilidades de ampliar los contagios por Covid-19 y esta situación obligará a cerrar la empresa al caer todos enfermos.

También seguirán con este mismo protocolo las tiendas, los supermercados, los gimnasios, las universidades, los locales gastronómicos y los restaurantes. Incluso, desde la cartera sanitaria están evaluando la posibilidad de ampliar espacios al aire libre. ‘’Hasta que no tengamos las vacunas, no terminará el tema de las cuadrillas’’, destacó la directora de Promoción de la Salud.

EN CASA

Para las reuniones en casa, la Dra. Amarilla comentó que en este modo seguro de vivir, lo recomendable para minimizar riesgos es reunir 12 personas como máximo, aparte del núcleo familiar íntimo que suele ser 4 o más integrantes. Esto, siempre y cuando los miembros del núcleo social son de confianza; es decir, que usan los mismos cuidados.

Resaltó que cada uno debe usar el tapabocas todo el tiempo, porque al hablar se generan aerosoles, más aún cuando se van a preparar los alimentos. Una sola persona tiene que manipular los cubiertos con los que se sirven las comidas, a modo de evitar que todos toquen un solo utensilio, aseguró.

Propuso que cada invitado vaya al encuentro familiar con sus propios cubiertos y los lleve a su casa a lavar. No obstante, el anfitrión de los visitantes deberá lavarlos y luego desinfectarlos con lavandina.





