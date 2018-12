CU podría volver a interesarse en acciones del Banco Itapúa

Jorge Cruz Roa, en representación de la institución solidaria, confirmó a ÚH que antes de ser anunciadas las intenciones de fusión entre Itapúa y Río, la CU había aceptado en asamblea realizar una auditoría “profunda” al banco a fin de definir si efectuaban una oferta para la adquisición de acciones.

Esto quedó suspendido luego del inicio de las negociaciones entre las firmas financieras mencionadas, pero tras no concretarse la fusión, informó que la CU se acercará a Río para enterarse de los motivos por los cuales los procesos no desembocaron en lo esperado. Posteriormente, la cooperativa analizará si retoma o no la auditoría al Banco Itapúa.

“Tenemos que interiorizarnos con Financiera Río qué pasó, por qué no se hizo la fusión (…). Después, en todo caso, se hace la auditoría, pero ahora no hay nada de la Cooperativa Universitaria con Banco Itapúa”, recalcó.

El martes pasado, el Banco Itapúa informó, a través de un comunicado, que por mutuo acuerdo daban por finalizadas las negociaciones de fusión con Financiera Río y agradecía a esta entidad la buena predisposición a lo largo de este proceso. Entre las prioridades para el 2019, mencionaba a la atención de las pymes productivas