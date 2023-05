Cruzada Nacional se resigna, pero siguen movilizaciones

“De ser así, creo que esto termina. Somos ciudadanos comunes, tenemos nuestra voz de protesta, no tenemos tanques para reprimir. No vamos a aceptar el resultado, pero vamos a seguir con las investigaciones”, manifestó la senadora electa consultada por Monumental 1080 AM.

Pruebas. La pareja del hoy detenido Cubas, dijo que si bien respeta la decisión del TSJE, las pruebas del verdadero fraude recién se podrán saber dentro de 6 meses como mínimo.

“El software no se puede auditar en 5 días; los técnicos nos dicen que mínimo se necesitan 6 meses; ahí vamos a tener las pruebas”, acotó.

“Una auditoría, mínimo, se necesitan 6 meses para garantizar la seguridad del software; eso les puede decir cualquier técnico”, añadió.

Paredes insistió en que durante las recientes elecciones 2023 se registró un “fraude generalizado”, por lo que dijo que no aceptarán los resultados. Sostuvo que, para Cruzada Nacional, “Payo ganó las elecciones”.

Afirmó que están terminando un resumen de los diferentes tipos de fraude que presuntamente se cometieron y que no solo “se robaron” votos a Cubas, sino también a otros candidatos.

“Son varias las impugnaciones que estamos presentando. La hipótesis nuestra es que Payo ganó las elecciones. Nosotros estamos convencidos. Pero no es que a nosotros nomás nos robaron. Esto es un fraude generalizado”, sostuvo.

Dijo que, según lo que les manifestaron técnicos informáticos, el software no se puede auditar en unos pocos días, sino que llevaría al menos seis meses, por lo que no aceptarán los resultados y esperan que en ese plazo se pueda llegar “a la verdad”.

“La auditoría no se hace en una hora, ellos (TSJE) están armando una farsa. Yo hice una denuncia responsable antes de las elecciones, porque la auditoría del software y hardware que realizaron a las máquinas no cumplía las partes técnicas y no nos entregaron los resultados técnicos. La denuncia está en la Fiscalía, solo que nadie me hace caso. No soy una loca que sale a la calle a hablar por hablar”, expresó la legisladora electa.



Yolanda Paredes,

senadora electa.