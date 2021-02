Cruce verbal entre hombre fuerte de Marito y cartistas calienta internas

Esta pelea revela abiertamente que la Operación Cicatriz es de fachada y ni siquiera sirve de efecto electoralista.

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien desde su interpelación viene tirando fuertes dardos al cartismo, sigue sin bajar los decibeles y ayer en entrevista a Monumental no desaprovechó para denostar contra el sector que lidera el ex presidente Horacio Cartes, a quien acusó de usar toda su artillería (mediática, redes y política) en su contra para lograr su salida de la jefatura de Gabinete, el cargo político y administrativo más importante dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Villamayor se salvó días atrás del voto de censura en Diputados y eso le dio nuevamente fortaleza política para atacar al cartismo.

“Queda claro y lo admito públicamente, acá no hay Operación Cicatriz con Villamayor, porque de Villamayor, el cartismo no quiere saber nada”, afirmó el mismo Villamayor en la 1080 AM.

Sostuvo que representa una molestia para el cartismo porque está en contra del copamiento de poder institucional que busca Cartes para defender sus negocios en el sector privado.

“Juan Ernesto está en contra del copamiento institucional que pretende el cartismo y es la gran piedra en el zapato de ellos. Otros se prestan encantados, porque no les importa”, significó el hombre fuerte del Gobierno de Mario Abdo.

Aseguró que Cartes, Santiago Peña y el mismo Pedro Alliana, presidente del Partido Colorado, no representan a los genuinos colorados. Les recordó que no son originarios de la ANR sino que pertenecieron a otra agrupación de la oposición.

“Queda claro que una cosa es el cartismo y otra cosa distinta es el coloradismo. El cartismo no es coloradismo, su líder (Horacio Cartes) no es colorado, el presidente del partido (Alliana) es encuentrista y su candidato a presidente (Santiago Peña) es liberal”, arremetió Villamayor.

lo malo de marito. El fuerte ataque fue retrucado por los principales voceros de Cartes como el diputado Basilio Núñez, quien consideró que lo peor de la administración de Mario Abdo es la permanencia de Juan Ernesto Villamayor como jefe de Gabinete Civil.

Aseguró que este cruce de acusaciones no representa ninguna pelea entre los referentes de Concordia Colorada, sino que es una cuestión puntual que no afecta la relación de alianza.

“Él (Villamayor) quiere instalar como una pelea entre el cartismo y el presidente de la República con su movimiento y no es eso”, afirmó Núñez.

Las diferencias públicas fueron subiendo de tono con la interpelación a Villamayor tras la acusación de que intentó negociar secretamente la deuda de PDVSA.

“Yo acompaño todo lo bueno del presidente de la República, pero lamentablemente Juan Ernesto Villamayor no es lo bueno que tiene el presidente”, remarcó Núñez.

Por su parte, Santiago Peña, afirmó que las afirmaciones de Villamayor reflejan que hay un odio visceral contra el cartismo. “A la persona a la que él (Villamayor) se refiere, le dio la oportunidad al Partido Colorado de volver al Gobierno y a la actual administración a volver a ser gobierno de la mano de Horacio Cartes”, dijo.

Apuntó que Villamayor goza de la plena confianza de Mario Abdo pero a lo largo de estos años “los principales hechos de corrupción pasaron por él (por Villamayor) y eso le hace una mala gestión al gobierno y al presidente”. Dijo que su actitud termina dividiendo y tirando odio dentro del Partido Colorado.