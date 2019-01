Critican sistema de evaluación PISA-D

Al respecto, Rodolfo Elías, investigador y docente, destacó que los resultados no son sorpresivos e hizo hincapié en los alcances y limitaciones de este tipo de evaluaciones. Basándose en críticas internacionales, opinó que la prueba pasa por alto otras cuestiones sociales latentes en Paraguay.

“La crítica plantea el hecho de que la expansión de PISA está creando una nueva modalidad de gobernanza global en educación”, reflexionó.

En ese sentido, dijo que al establecer parámetros comunes a nivel internacional, de alguna forma, se está dando indicaciones de cuáles son los buenos y malos ejemplos en educación.

Apuntó a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), administradora de la evaluación PISA, posee una mirada muy económica y deja de lado otros aspectos fundamentales de la educación.

“Para entender lo que pasa en muchos países hay que tener en cuenta la influencia que están teniendo organizaciones como la OCDE y los intereses puestos por las grandes empresas proveedoras de servicios en este campo”, indicó.

Agregó que los resultados, claramente, no son inválidos; pero cree conveniente mantener una mirada global de cómo surgen estas líneas de investigación.

“PISA desvía la atención de los objetivos educativos menos medibles o inconmensurables como el desarrollo físico, moral, cívico y artístico; por lo tanto, reduce peligrosamente nuestro imaginario colectivo acerca de lo que la educación es y debería ser”, cita conforme a opiniones emitidas por otros profesionales internacionales.

Innecesario, según gremio docente

Eladio Benítez, de la Unión Nacional de Educadores, considera innecesario que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recurra a este tipo de evaluaciones ya que son datos conocidos por el sector.

“Sin lugar a dudas son áreas que debemos reforzar pero ya hace más de 10 años que nosotros teníamos esa información en el ámbito nacional, sin necesidad de pagar un costoso sistema de evaluación estandarizado”, apuntó.

Para el dirigente educativo, en muchos casos, los resultados no responden a la realidad ni al contexto social de cada país. Si bien no negó que ayuda a tener un panorama general, sostuvo que no pasa de ser una gran negociado.

“No necesitamos de la evaluación PISA para poder tomar la posta y definir políticas que mejoren nuestro sistema educativo. De nada sirve evaluar si es que no vamos a tomar las medidas que corresponden”, aseveró en contacto con la 780 AM.

paraguay aplazado en matemáticas.png

¿Qué es PISA?

El Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos para el Desarrollo (PISA-D) es una nueva modalidad del conocido PISA estándar, donde participan desde el 2000 más de 65 países.

La OCDE informó que alrededor de 37.000 estudiantes de siete países participaron, en representación de cerca de 1 millón de alumnos de 15 años que están en séptimo grado.

PISA-D es una prueba para los países en desarrollo que se incorporaron a las evaluaciones internacionales en 2015. El costo para participar fue de USD 1,8 millones, que paga el Estado.

PISA evalúa también otro tipo de estándares educativos, como la motivación de los estudiantes por aprender, su concepción sobre sí mismos y las estrategias de aprendizaje.

El objetivo final de las pruebas evaluativas, además de contar con un diagnóstico del nivel educativo de cada participante, es que cada país incremente el desarrollo y mejoramiento de las políticas públicas en esta materia.

Resultados en Paraguay

El informe presentado sostiene que Paraguay apenas invierte USD 25.000 para los escolares de 6 a 15 años, mientras que países como Suiza o Luxemburgo gastan más de USD 140.000 por estudiante.

El puntaje en el examen de Matemáticas fue de 326. Fue el peor de los países latinoamericanos que participaron de esta prueba, junto con Ecuador, Honduras y Guatemala.

Entretanto, en Lectura Comprensiva el 32% de los estudiantes paraguayos alcanzaron el mínimo, con un puntaje de 370. Por último, en Ciencias el puntaje fue de 358. De esta evaluación participaron 6.500 estudiantes paraguayos, de 120 colegios del país.