Critican relajo de medidas en pleno colapso sanitario

Así como las autoridades del Ministerio de Salud consideran que para frenar este acelerado ritmo de contagio es preciso aplicar una cuarentena total, los médicos quieren que por lo menos se mantengan las restricciones de circulación, de modo a evitar que mucha gente se enferme al mismo tiempo. Ayer se reportaron 1.456 contagios más, 64 fallecidos y 2.457 internados, 104 más que el día anterior; 429 están en terapia intensiva.

“Ya hay cansancio y, evidentemente, ni siquiera digo cuarentena total; esa palabra ya no existe: Se habla de restricciones, de reducción del movimiento, hay que reducir el contagio y que menos personas se enfermen al mismo tiempo”, expresó el Dr. José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.

Desalentado, se quejó de que las palabras del gremio terminan en aguas de borraja. “Como gremio, ya decidimos no opinar más yo también me voy a llamar a un silencio porque evidentemente hablamos de balde. Somos los que estamos allí, no es que nos cuentan, no es que yo leo; estoy allí y tengo que decidir todos los días quién entra y quién no entra. Esas decisiones no son fáciles”, afirmó Fusillo, director del pabellón de contingencia Covid en el Ineram.

“Creo que en este momento ya las decisiones fueron tomadas: Se va a priorizar la economía y lo social. Y bueno, finalmente, nosotros cargaremos la pandemia sobre nuestros hombros”, lanzó.

Insistió en que ya dejaron de pedir cuarentena total, sino solo limitar la circulación: “Hay que parar de alguna forma. Se está muriendo gente en la calle, en los pasillos, no hay lugar en ningún lado. Pero, eso es lo que el Gobierno decidió que siga y nosotros seguiremos luchando y trabajando cada uno en su lugar y la gente seguirá yendo de fiesta, yendo a comer. Y, bueno, vamos a aprender a convivir con el virus y a seguir contando muertos”, tiró.

Para la Dra. Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, hace rato que las restricciones son “letra muerta”.

“Realmente, nunca hubo mucha restricción; se decía nomás pero nunca hubo un control y una penalización para las personas que no cumplían. O sea, que prácticamente no tiene valor ninguno de los decretos, el anterior ni este”, cuestionó.

Si bien la disposición anterior establecía una restricción para circular entre las 20:00 y las 05:00, Meza refirió que nunca fue acatado debidamente. “No había control y lo que pasó en San Bernardino este fin de semana ya te podés dar cuenta”, indicó.

Por lo que, a su juicio, falta “control para el cumplimiento” de las medidas y la “penalización a los que no cumplen”.